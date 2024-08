2021-ben a BL-nyolcaddöntőből a királyi gárda kettős győzelemmel, 4-1-es összesítéssel jutott tovább, s természetesen most is ők voltak a találkozó esélyesei. Az első gólt Federico Valverde lőtte az 59. percben, majd a 68. percben a világbajnok francia támadó, Kylian Mbappé is betalált, a madridiak legnagyobb nyári igazolása egy szemre tetszetős támadás végén talált be a bergamóiak hálójába, amivel el is döntötte a meccset a BL-címvédő. Carlo Ancelotti harmadszor vezette Európai Szuperkupa-meccsen a Real Madridot, s harmadszor is 2-0-s győzelemmel szerezte meg a trófeát. A Sevilla (2014) és a Frankfurt (2022) után idén az Atalanta volt a Real Madrid ellenfele. Carlo Ancelotti különös hasonlattal dicsérte az ellenfél stílusát, de természetesen saját játékosaival is elégedett volt.

Kylian Mbappé, a Real Madrid játékosa (b2) gólt lő

Fotó: Darko Bandic / Forrás: MTI/AP

Nem fájt a fogorvosnál

Az olasz mesteredző a Manchester City trénerének szavait idézte fel a meccs utáni sajtótájékoztatón.

Még mindig igaz, amit Pep Guardiola mondott: az Atalanta ellen játszani olyan, mint a fogorvoshoz menni. A játékosok kissé idegesek voltak a félidőben, mert nem tudták megvalósítani, amit akartak. Azt mondtam nekik, hogy legyenek türelmesek, mert egy nagyon-nagyon jól szervezett csapat az ellenfél

– mondta el az olasz szakember. A Real Madrid a tavalyi menetelés után tovább erősödött, Kylian Mbappé személyében a világ egyik legjobb futballistája öltözött fehérbe. Akik amiatt aggódtak, hogy Mbappé, Bellingham és Vinícius hármasa már túl sok egót jelent a pályán, azok az Európai Szuperkupa-meccs után megnyugodhatnak.

Elöl a sok mozgás a fontos. Nem számít, hogy a jobb vagy a bal oldalon, esetleg középen játszanak, amíg megfelelően kihasználják a területet, és mindenek előtt segítenek a csapatnak visszaszerezni a labdát

– árulta el Ancelotti. Az Atalanta vezetőedzője, Gian Piero Gasperini elszalasztott lehetőségről beszélt, ugyanakkor elismerte: megérdemelten nyert a Real Madrid.

Sajnálom a fiúkat, mert mindent beleadtak, minőségi futballt játszottak, s az életben nagyon kevés lehetőség adódik egy ilyen nagy meccs megnyerésére. A második félidőt is jól kezdtük, Pasalic lövését védte a kapus, majd Lookman furcsa módon nem lőtt ballal nagy helyzetben. Az első gól sorsdöntő az ilyen mérkőzéseken, hátrányból már nagyon nehéz felállni. A Real Madrid kétségkívül megérdemelte a győzelmet

– összegzett Gasperini.

Real Madrid (spanyol)–Atalanta (olasz) 2-0 (0-0)

Gólszerzők: Valverde (59.), Mbappé (68.)