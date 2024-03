Pokoli hangulat vezette fel Madridban a meccset, ahol az Atlético-drukkerek a Real Madrid sztárját, Vinícius Juniort gyalázták rasszista rigmusokkal. A 33. percben idegenben is megszerezte a vezetést az Inter, egy villámgyors kontra végén Dimarco talált be Barella remek passza után. Az Atlético mindössze két perccel később kiegyenlített: Pavard hibája után Griezmann talált be a vendégek kapujába. A 87. percben a csereként beállt Memphis Depay góljával már 2-1-re vezetett az Atlético, majd következett a hosszabbítás, ahol nem született több találat. Egyedül az Inter támadójának, Marcus Thuramnak bizarr mogyorózása a madridiak védőjén, Sztefan Szavicson hergelte a kedélyeket, de szerencsére a két játékos még a pályán kibékült egymással – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

Oblak volt a hős

A tizenegyespárbaj kulcsfigurája az Atlético kapusa, Jan Oblak volt, aki fontos védéseket mutatott be. Az Internél három játékos is hibázott. Igaz, utolsóként Lautaro Martínez lövését nem kellett Oblaknak védenie, a milánói csapatkapitány csúnyán fölé lőtte a labdát. Ezzel eldőlt, hogy az Atlético jutott tovább a párharcból.

Az egész világ láthatta és a játékosaink felnőttek a feladathoz, egy remek csapat ellen tudtunk felnőni, hála a nézőinknek. Koke mindent beleadott, Griezmann pedig addig futott, ameddig már nem bírta tovább. Memphis beállt és akkor mutatta mg magát, amikor a legjobban kellett. Könnyűnek tűnik kimondani, hogy ott vagyunk a legjobb nyolc között, de nagyon nem az

– értékelt a meccs után Diego Simeone.

Az Atlético Madrid kapusa, a meccs emberének választott Jan Oblak természetesen sokkal boldogabban értékelt.

Mindig azt mondom, hogy a büntetőpárbajban már a szerencse dönt, mert a jó oldal mellett kell döntened kapusként. Védened kell, de ha az ellenfél tökéletesen rúg, akkor esélyed sincs

– mondta el a hazaiak játékosa. Az Atlético csapatkapitánya, Koke szuperlatívuszokban beszélt Oblakról:

Nekünk van az egyik, ha nem a legjobb kapusunk a világon, aki ezt most újra bizonyította.

Az Inter edzője, Simone Inzaghi csalódott volt, csapata zsinórban aratott 13 győzelem és 15 veretlen meccs után először kapott ki.

Nem vagyunk hozzászokva a vereséghez. Dimarco gólja után 2-0-ra mentünk a párharcban, és azután jobban kellett volna védekeznünk, nagy csalódás, hogy innen kiestünk. Ezen a szinten az apró részletek döntenek, és bármi megtörténhet. Büszkének kell lennünk arra, amit eddig elértünk

– állapította meg a tavaly BL-döntős tréner.

Elment a dortmundi edző hangja

A Dortmund úgy fogadta hazai pályán a PSV Eindhovent, hogy az első meccs Hollandiában 1-1-re végződött. A németek nem teketóriáztak sokat azzal a visszavágón, hogy előnybe kerüljenek, ugyanis már a 3. percben megszerezték a vezetést Jadon Sancho góljával. A sokat kritizált angol Julian Brandt passza után volt eredményes – írta meg az Origó. A második félidőben egy védelmi hibát kihasználva Marco Reus állította be a 2-0-s végeredményt, amivel a Dortmund jutott a legjobb nyolc közé.

A meccs elején talán az egész szezonunk legjobb 30 percét mutattuk be, ebben a szakaszban még több gólt kellett volna szereznünk. Sajnos a második félidőben ettől a játéktól el kellett búcsúznunk. A hangom teljesen elment, fárasztó volt ez a meccs, de büszke vagyok, hogy mindennek a részese lehettem

– mondta a meccs után a németek edzője, Edin Terzic. A meccs legjobbjának a dortmundiak első gólszerzőjét, Jadon Sanchót választották, aki egyre jobb formába lendül, azt követően, hogy a manchesteri rémálom után újra korábbi sikerei helyszínén focizhat.

Betartottuk az utasításokat, tartottuk magunkat a tervhez a kezdősípszótól a meccs legvégéig. A gólom nagy megkönnyebbülést jelentett, nagyon akartam, hogy jól kezdjük a meccset. Nagyon hálás vagyok, hogy segíteni tudtam a csapatot, mindig különleges helye volt a szívemben a Borussia Dortmundnak, hiszen itt lettem ismert focista

– nyilatkozta az angol válogatott szélső.

Pénteken sorsolják ki a BL-negyeddöntő párosítását, a következő csapatok maradtak versenyben: Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Arsenal, Bayern München, Dortmund, PSG.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók

Borussia Dortmund (német)–PSV Eindhoven (holland) 2-0 (1-0), gólszerzők: Sancho (3.), Reus (95.) – továbbjutott: a Dortmund, 3-1-es összesítéssel.

Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) 2-1 (1-1, 1-1, 1-1) – tizenegyesekkel 3-2, gólszerzők: Griezmann (35.), Depay (87.), illetve Dimarco (33.) – továbbjutott: az Atlético Madrid, tizenegyesekkel