Italiano: veszélyt jelent ránk a Ferencváros Vincenzo Italiano vezetőedző szerint veszélyt jelent csapatára a Ferencváros. "Talán ez a legfontosabb meccs a négyesben, már csak azért is, mert ez az első hazai összecsapás. Folytatni kell, amit eddig felépítettünk. Rendkívül fontos a három pont megszerzése, mivel a Ferencvárosnak már van győzelme a csoportban, így veszélyt jelent ránk, mert éppen az FTC-vel szemben vagyunk ponthátrányban" - jelentette ki az ultramodern Viola Park edzőközpontban tartott szerdai sajtótájékoztatón a firenzei együttest 2021 nyara óta irányító tréner. A 45 éves szakember az MTI érdeklődésére kifejtette, szerinte ezen a szinten nem sokat számít a plusz egy nap pihenő, ami a magyar bajnok rendelkezésére állt a mostani összecsapás előtt, mert a játékosok megszokták a folyamatos terhelést, éppen ezért nem fog "alibit keresni", hogy nem volt elegendő idő a regenerációra. "Stankovic nagyon jó edző, akit jól ismerünk. Sokat játszottunk ellenfélként, és nagyon tisztelem őt. Úgy tudom, élvezi a munkát a Ferencvárosnál, ezért örülök annak, hogy megtalálta a számára legkedvezőbb feladatot" - mondta Italiano a kollégájáról, a játékosként Bajnokok Ligája-győztes Dejan Stankovicról, aki az előző idényben még a Sampdoria mestere volt. "Ma délelőtt hosszasan beszélgettünk a csütörtöki meccsről. Mindenki tudja, mit kell csinálnia. Nemzetközi porondon minden rivális nagyon odateszi magát, az FTC is úgy jön ide, hogy mindent megtesz a jó szereplésért". Saját együttesét illetően elárulta, a kapus poszton Pietro Terracciano még nincs olyan állapotban, hogy pályára lépjen, ezért a dán Oliver Christensen véd majd. Az olasz válogatottban 15-ször szerepelt Cristiano Biraghi bokájáról azt mondta, szépen gyógyul, ezért abban reménykedik, hogy játszhat, mert nagy sorozatterhelés közben van a csapata, emiatt néhány játékos pihentetésére szükség van. Vincenzo Italiano vezetőedző az ACF Fiorentina sajtótájékoztatóján a csapat firenzei Viola Park edzőközpontjában 2023. október 4-én

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI A játékosok képviseletében Lucas Martínez Quarta kijelentette, az egész együttesnek fontos a Konferencia-liga, ezért a Fiorentina nem fogja félvállról venni a meccset. Hozzátette, mindent elkövetnek, hogy idén is jól szerepeljenek a harmadik számú európai kupasorozatban, s akár túl is szárnyalják az idei döntős teljesítményt. "A Ferencváros erőssége a futballisták egyéni képességeiben rejlik, ezért nagyon oda kell figyelnünk hátul" - mondta az ellenfélről az argentin védő, aki saját bevallása szerint többek között annak köszönheti jó formáját, hogy viszonylag szabadon játszhat. A 27 éves hátvéd arról is beszélt, gyerekként középpályás volt, ennek tulajdonítja a posztjához képest gólerős játékát. Megjegyezte, ennek ellenére védőként elsősorban az ellenfél megállítása a feladata, de ha lesz lehetősége, akkor akár a csütörtöki találkozón is megindul előre, hogy segítse a támadójátékot.