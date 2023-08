Az első fordulóban a Mersey-partiak 1–1-es döntetlent értek el a Chelsea otthonában,

a magyar válogatott csapatkapitánya játékáról sok mindent elmond, hogy a kilencven perc alatt három poszton is remekül teljesített, a helyzetek kialakításában és a pontos passzok számában is kimagasló számokat hozott,

nem véletlen, hogy Jürgen Klopp egyenesen bestiának nevezte honfitársunkat!

A hét egyik legfontosabb liverpooli híre, hogy Alexis MacAllister és Szoboszlai mellé a klub leigazolta a stuttgarti Endo Vatarut (a japán be is került a szombati meccskeretbe), igaz, a Pool drukkerei közül többen is bevallották, nagyobb névre számítottak.

A még mindig csak 19 éves Kerkez Milos teljesítményéről mindent elmond, hogy

a West Ham United elleni hazai találkozón a mezőny legjobbjának választották,

tökéletesen igazolva azt az állítást, amit a klub Twitter-oldalán előzetesen írtak róla: „This guy has so much energy”, vagyis

ennek a srácnak nagyon sok energiája van

Sokan azt gondolják: utoljára Király Gábor és Gera Zoltán volt az utolsó két magyar játékos, akik összecsaptak egymással az angol élvonalban. A magyar futball legendái azonban – mint ahogy a Gera Zoltánnal készített interjúban ezt meg is említjük – a Crystal Palace–West Bromwich Albion meccsen a Championshipben, azaz az a angol másodosztályban találkoztak.

Tizenöt éve azonban mégis összejött egy magyar randevú a PL-ben:

2008. augusztus 16-án a Hull City fogadta a Fulham együttesét. A hazaiaknál a korábbi szombathelyi és debreceni kiválóság, Halmosi Péter (aki még ma, 44 évesen is futballozik Király Gábor együttesében, a megyei I. osztályú Király SE-ben!) a 62. percben állt be, míg Gera végigjátszotta a meccset, melynek végén a Hull örülhetett: 2–1-re diadalmaskodott!

A ma délutáni találkozón Szoboszlai Dominik örülhetett, hiszen bár a harmadik percben már vezettek a vendégek, a Liverpool még az első félidőben megfordította az állást Luís Diaz és Salah révén. A második játékrészben már csak a hazaiak találtak be,

Szoboszlai távoli lövése pattant meg egy Bournemouth védőn, Neto csak kiütni tudta a játékszert, amit Diogo Jota vágott a hálóba!

A Liverpool végül 3-1-re nyert, a találkozó végén pedig Kerkez Milos Szoboszlai Dominikkel cserélt mezt.

A találkozóról a Mandiner élőben számolt be!