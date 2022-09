A Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége indítványozza a sportági szakszövetségek összefogását az előttük álló nehéz időszakban.

A MOB azt kéri a szövetségektől, hogy a "gazdasági szempontból várhatóan nehéz hónapokban fogjanak össze más sportági szövetségekkel, szakágakkal (nyilván azokkal, amelyekkel meg tudják osztani az edzéshelyszíneket), vállaljanak szolidaritást a másik munkája iránt, segítsék egymás működését".

"A felkészülés a 2024-es ötkarikás játékokra elkezdődött, sőt, bizonyos sportágakban javában zajlik, és már kvótákat is osztanak, így a Magyar Olimpiai Bizottság számára a párizsi kvalifikáció van a fókuszban. Nyilván ennek a fókusznak a megtartása továbbra is elsődleges feladatunk, ugyanakkor a napi működés biztosításakor az utánpótlás-korosztályok, a diáksport érdekeit is szem előtt kell tartani" - áll a Gyulay Zsolt elnök és Fábián László főtitkár által írt levélben. Kiemelték: különösen fontos, hogy ne alakuljon ki versenyhelyzet az egyes sportágak között, hogy "azok, akiknek több a lehetőségük, segítsék a kisebb sportágakat, szakágakat, amelyek esetleg kevesebb edzésidővel, vagy éppen vízfelülettel gazdálkodnak".

A kommunikáció felgyorsítása, a közös irányvonalak meghatározása érdekében a Magyar Olimpiai Bizottság vezetősége október elejére összehív egy főtitkári értekezletet.