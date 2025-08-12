augusztus 12., kedd

Klára névnap

29°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Airbus

1 órája

Először jött Magyarországra, Fejér felett húzott át a Wizz Air legújabb, legmenőbb repülőgépe

Címkék#repülőgép#WizzAir#Airbus

Még fél éves sincs a légitársaság legújabb repülőgépe, de már bejárta fél Európát és a Közel-Keletet. A Wizz Air legnagyobb hatótávolságú repülőgépe ma először érkezett Magyarországra, a szemfüles Fejér megyei repülőgép-rajongók akár fel is fedezhették az égen.

Németh Krisztián
Először jött Magyarországra, Fejér felett húzott át a Wizz Air legújabb, legmenőbb repülőgépe

Fejér fölött is áthasított a nagy hatótávolságú Airbus. Képünk illusztáció.

Fotó: Knap Zoltán

A magyar kötődésű légitársaság újabb mérföldkőhöz érkezett: első alkalommal érkezett hazánk légterébe a flotta legfrissebb és legmodernebb tagja, az Airbus A321 NEO XLR. A Wizz Air ultramodern, nagy hatótávolságú repülőgépe nemcsak technikai fejlettségével, hanem látványos megjelenésével is lenyűgözi a repülés szerelmeseit. 

Wizz Air Airbus A321 NEO XLR
A Wizz Air flottájának ékköve a nagy hatótávolságú Airbus
Forrás: Airbus

Az Airbus A321 NEO XLR a Wizz Air eddigi legnagyobb hatótávolságú típusa, amellyel akár interkontinentális útvonalak is megnyílhatnak. A tágasabb belső tér, a fejlettebb üzemanyag-hatékonyság és a kisebb károsanyag-kibocsátás mind hozzájárul ahhoz, hogy az utasok kényelmesebben, a környezet pedig fenntarthatóbban „repülhessen” a jövőbe. Leszállás nélkül képes teljesíteni akár a Budapest-New York útvonalat is.

A történelmi pillanatra Fejér megye lakói is felfigyelhettek, hiszen a gép átrepülése közben a jellegzetes Wizz Air-festésű szárnyak és a modern hajtóművek mély, mégis halk zúgása hirdette: új korszak kezdődik a légitársaság életében.

Szinte folyton a levegőben a Wizz Air ékköve

A 9H-XLA lajstromjelű gépet idén tavasztól repüli a Wizz Air, már bejárta fél Európát, és a szaud-arábiai Dzsiddáan is gyakran megfordul, ma hajnalban viszont először érkezett Magyarországra, átrepülve Fejér vármegye felett.

Augusztus 12-én reggel Milánóból indult Ferihegyre, 7 órakor már a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felé süllyedt Mór, majd Bicske térségében. A budapesti forduló után visszatért Milánóba, és ma még megjárja Szaud-Arábiát is. 

A videóban a típus első repülőgépének szűzfelszállása látható.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu