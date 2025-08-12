Először jött Magyarországra, Fejér felett húzott át a Wizz Air legújabb, legmenőbb repülőgépe

A magyar kötődésű légitársaság újabb mérföldkőhöz érkezett: első alkalommal érkezett hazánk légterébe a flotta legfrissebb és legmodernebb tagja, az Airbus A321 NEO XLR. A Wizz Air ultramodern, nagy hatótávolságú repülőgépe nemcsak technikai fejlettségével, hanem látványos megjelenésével is lenyűgözi a repülés szerelmeseit.

A Wizz Air flottájának ékköve a nagy hatótávolságú Airbus

Forrás: Airbus

Az Airbus A321 NEO XLR a Wizz Air eddigi legnagyobb hatótávolságú típusa, amellyel akár interkontinentális útvonalak is megnyílhatnak. A tágasabb belső tér, a fejlettebb üzemanyag-hatékonyság és a kisebb károsanyag-kibocsátás mind hozzájárul ahhoz, hogy az utasok kényelmesebben, a környezet pedig fenntarthatóbban „repülhessen” a jövőbe. Leszállás nélkül képes teljesíteni akár a Budapest-New York útvonalat is.

A történelmi pillanatra Fejér megye lakói is felfigyelhettek, hiszen a gép átrepülése közben a jellegzetes Wizz Air-festésű szárnyak és a modern hajtóművek mély, mégis halk zúgása hirdette: új korszak kezdődik a légitársaság életében.

Szinte folyton a levegőben a Wizz Air ékköve

A 9H-XLA lajstromjelű gépet idén tavasztól repüli a Wizz Air, már bejárta fél Európát, és a szaud-arábiai Dzsiddáan is gyakran megfordul, ma hajnalban viszont először érkezett Magyarországra, átrepülve Fejér vármegye felett.

Augusztus 12-én reggel Milánóból indult Ferihegyre, 7 órakor már a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felé süllyedt Mór, majd Bicske térségében. A budapesti forduló után visszatért Milánóba, és ma még megjárja Szaud-Arábiát is.

A videóban a típus első repülőgépének szűzfelszállása látható.