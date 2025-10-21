Halálos áldozatot is követelt a pusztító tornádó (videó)

Ő az egyik, a területen dolgozó magánépítőipari cég egyik alkalmazottja

– közölte az AFP-vel Guirec Le Bras illetékes ügyész.

A prefektúra az esti órákban négy életveszélyes és öt súlyos sérültről tudott, hozzátéve, hogy „daruk feldőltek és tetők szakadtak le”.

Az X-en közzétett felvételeken három daru összeomlása látható néhány másodperc alatt.

Laurent Nunez belügyminiszter a X-en

„hirtelen és ritka intenzitású tornádóepizódról” írt.

Philippe Court prefektus tájékoztatása szerint a meghalt férfi „egy olyan építési területen dolgozott, amelyen átsöpört a minitornádó”. Egy másik daru egy szociális-egészségügyi intézményre zuhant, de nem okozott sérülést. Egy harmadik pedig lakóépületre zuhant – tette hozzá a prefektus.