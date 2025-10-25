1 órája
Lecsapott Melissa: már halálos áldozatai is vannak a trópusi viharnak
Haitin három, a Dominikai Köztársaságban pedig egy halálos áldozata van a karibi szigetvilágra heves esőzések közepette lecsapó Melissa trópusi viharnak; meteorológiai szolgáltatók további esőkre figyelmeztettek szombaton – írja az MTI.
Alex DaSilva, az Accuweather meteorológiai szolgáltató egyik munkatársa hangsúlyozta, a Melissa több millió embert sodorhat veszélybe a térségben.
A haiti katasztrófavédelem helyi idő szerint pénteken azt közölte,
két ember halálát földcsuszamlás okozta, egyet pedig egy lezuhanó faág ütött agyon, és tíz sérült is van.
A héten több ENSZ-ügynökség is bejelentette, hogy összesen körülbelül négymillió dollárral (1,3 milliárd forint) segítik Haiti védekezését a vihar ellen.
A Dominikai Köztársaságban a Melissa csaknem 200 lakóházat rongált meg, és több mint félmillió háztartás maradt víz nélkül. Az ország több pontjáról kisebb földcsuszamlásokat is jelentettek, több autóutat eltorlaszoltak a lezuhanó faágak, 12 település pedig teljesen megközelíthetetlenné vált.
Andrew Holness, a szintén a térségben található Jamaica miniszterelnöke kiemelte, hogy a vihar lassú mozgása logisztikai kihívásokat jelent hazája katasztrófavédelmének. „Jamaica veszélyben van” – szögezte le.
Földcsuszamlás sodort el egy falut, legalább ezer ember meghaltA katasztrófának csak egy túlélője van.
Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) mindeközben arra figyelmeztetett, hogy a Melissa a következő 48 órában hurrikánná nőhet Jamaica, illetve Haiti délnyugati része fölött.
