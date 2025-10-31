Tovább pusztít Melissa: a hurrikán elérte Bermudát

A Bermudákon az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) óránkénti 165 kilométeres szélsebességet mért. A Bahamákon a riasztást feloldották.

Esőben mennek emberek Petit-Goave-ban 2025. október 30-án, miután átvonult Haitin a Melissa hurrikán

Fotó: Mentor David Lorens / Forrás: MTI/EPA/EFE

Haitin, amelyet a hurrikán következtében erős esőzések sújtottak, legalább 30 ember, köztük tíz gyermek halt meg, és húszan eltűntek a helyi hatóságok csütörtökön közzétett új jelentése szerint. A halálesetek többségét – huszonhármat – egy folyó áradása okozta az ország délnyugati részén.

Kubában szerdától nekiláttak a törmelékkel borított utcák takarításának. Santiago de Cubában, az ország második legnagyobb városában házak dőltek össze, miután a bádogtetők nem bírták a terhelést. A városban nincs áram, számos távvezetékoszlop ledőlt.