1 órája
Meghalt két hegymászó, miután megmászták az Ama Dablam hegyet
Két hegymászó – egy francia és egy dél-koreai – halt meg Nepálba, az Ama Dablam hegyre tartó két különböző expedícióban – közölték hétfőn hegymászó túrákat szervező cégek illetékesei, írja az MTI.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
A 65 éves francia Hugo Lucio Lazaro a múlt héten rosszul lett, amikor lefelé mászott az Ama Dablamról, helikopterrel szerdán Katmanduba szállították, de a kórházban másnap meghalt – közölte Himal Gautam, a nepáli turisztikai főigazgatóság munkatársa.
A 66 éves Hong Hajpark vasárnap halt meg, az 1. és 2. tábor között, felfelé mászva a hegyen. Öt másik társával mászott, amikor összeesett – közölte Himal Gautam és Honnath Bhattarai, a J’Vill Nepal Treks munkatársa.
A Khumbu régióban található, 6814 méter magas Ama Dablam alacsonynak számít, de technikailag nehéz a megmászása. A Csomolungma alaptáborába tartók között igen népszerű, a Himalája Matterhornjának is nevezik szárnyaló hegygerince és a kaptatója formája miatt.
Egy lavina miatt kénytelen volt feladni Klein Dávid és Nagy Márton
A jövő hónapban véget érő idei hegymászószezonra Nepál négyszáz engedélyt adott ki az Ama Dablamra.
Október elején egy dél-koreai turista halt meg egy térségbeli másik hegycsúcs megmászása után.
Nepál, ahol a világ tíz legmagasabb hegycsúcsa található, évente többszáz alpinistát fogad a tavasz és az őszi mászási szezonban. Az expedíciók borsos bevételt biztosítanak a himalájai ország számára, elsősorban azok, amelyeken a 8000 méter fölötti csúcsokat akarják meghódítani, de a 6000–7000 méter magas csúcsok is egyre népszerűbbek.
