Krimi

1 órája

Manchesteri terrortámadás: rendőrök lőtték le az egyik áldozatot (videó)

#palesztinpárti#rendőrség#merénylet

A pénteken ismertté vált első vizsgálati eredmények szerint rendőrök lőtték le véletlenül az egyik áldozatot a manchesteri zsinagóga ellen előző nap elkövetett terrortámadás elhárítása közben. A brit belügyminiszter pénteki felhívásában a palesztinpárti tüntetések felfüggesztését kérte a szervezőktől.

MW
Manchesteri terrortámadás: rendőrök lőtték le az egyik áldozatot (videó)

Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke és felesége, Victoria beszélget a manchesteri rendőrökkel, miközben a Heaton Park Héber Gyülekezet zsinagógája előtti helyszínt szemlélték Crumpsallban, Észak-Manchesterben, 2025. október 3-án

Forrás: AFP

A felhívás előzményeként a merénylet után spontán tüntetést tartottak Londonban palesztinpárti csoportok; az erőszakcselekményekbe torkolló megmozdulás többtucatnyi résztvevőjét őrizetbe vették.

Rendőrök állnak fegyverekkel a Heaton Park Héber Gyülekezet zsinagógája előtt Crumpsallban, Észak-Manchesterben, 2025. október 2-án
Forrás: AFP

Terrorcselekménynek nyilvánították a támadást

A zsidó vallás legfontosabb ünnepén, jom kippur napján elkövetett támadás az északnyugat-angliai nagyváros Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál történt. A feltételezett elkövető, Jihad al-Shamie 35 éves szíriai származású brit állampolgár több embert elütött az autójával, másokat pedig megkéselt.

A merényletben ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsérültek.

A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

A Scotland Yard hivatalosan terrorcselekménynek nyilvánította a támadást.

A manchesteri rendőrség (Greater Manchester Police, GMP) ugyanakkor pénteki tájékoztatásában közölte: 

a belügyminisztérium előzetes patológiai vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy az egyik áldozat lőfegyver okozta sérülés miatt vesztette életét.

Sir Stephen Watson, a GMP főparancsnoka személyes nyilatkozatában közölte: a jelenleg rendelkezésre álló adatok arra utalnak, hogy a tettesnél, Jihad al-Shamie-nél nem volt lőfegyver a merénylet idején, és a támadás elhárítása során csak a rendőrök használtak lőfegyvert, annak megakadályozására, hogy a támadó behatoljon a zsinagógába.

A hívők bátran szembeszálltak a merénylővel

Watson megfogalmazása szerint ebből az következik, hogy – jóllehet további vizsgálatokra lesz szükség – az egyik áldozat a rendőrök által a támadás elhárítására tett sürgős akció tragikus és előreláthatatlan következményeként szenvedhetett halálos lőtt sérülést.

A GMP főparancsnoka szerint a kórházban kezelt egyik sérültről is azt állapították meg az orvosok, hogy lőfegyver okozta a sérülését, de az ő állapota nem életveszélyes.

Watson szerint valószínűleg mindketten a zsinagóga bejárati ajtaja mögött álltak, szorosan egymás mellett, miközben a hívők bátran szembeszálltak a merénylővel, hogy megakadályozzák behatolását a zsinagógába.

Brit belügyminiszter: függesszék fel a palesztinpárti tüntetéseket

Shabana Mahmood brit belügyminiszter pénteken felszólította a rendszeres palesztinpárti tüntetések szervezőit, hogy a zsidó közösség iránti szolidaritásból függesszék fel ezeket a demonstrációkat.

Szombatra a palesztinpárti csoportok újabb nagyszabású tüntetést szerveznek Londonban és más brit nagyvárosokban Izrael gázai hadműveletei ellen, valamint a brit kormány által nemrégiben terrorszervezetnek nyilvánított és betiltott Palestine Action nevű szerveződés mellett.

A belügyi tárca vezetője azonban pénteki felhívásában kérte a demonstrációk elhalasztását, és azt, hogy a megmozdulásoktól a szimpatizánsok maradjanak távol.

A Global Movement for Gaza UK nevű szervezet már csütörtök este, néhány órával a manchesteri zsinagóga elleni támadás után tüntetést tartott a londoni miniszterelnöki hivatal közelében, és a résztvevők többször összecsaptak a rendőrökkel.

A Scotland Yard pénteki közleménye szerint a megmozduláson 40 embert őrizetbe vettek.

 

Krimi

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
