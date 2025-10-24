október 24., péntek

Salamon névnap

2 órája

Bukósisak, sárga mellény – így festettek a Louvre kirablói (videó)

Szemtanúk vették videóra az évtized rablását. A Louvre kirablóiról készült telefonos felvételen érdekes részletek láthatók.

MW
A párizsi Louvre épületének egyik kitört ablaka 2025. október 20-án

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Yoan Valat

Több videó is felkerült a világhálóra a világhírű múzeumban, a Louvre-ban történt rablásról. 

Látogatók várakoznak a párizsi Louvre múzeum bejáratánál 2025. október 22-én. Ezen napon nyitotta meg kapuit ismét a látogatók előtt a Louvre, az október 19-i látványos ékszerrablás helyszíne
Fotó: Thibault Camus / Forrás: MTI/AP

Az egyik felvételen jól látható, hogy két ember egy emelőkosaras darun ereszkedik le a felsőbb emeletről – számolt be a Hír TV.

Az egyik elkövető bukósisakot viselt, a másik sárga mellényt. 

Egy másik videón az is látszik, ahogy a sárga mellényes férfi a vitrinnél áll. A tolvajok végül elektromos rollerrel menekültek el a helyszínről. 

Az évtized rablásaként elhíresült esetről korábban beszámoltunk, a cikket alább olvashatja el: 

Krimi

