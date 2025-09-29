Már egy hete tombol a tűz, több tízezer állat élőhelye van veszélyben

Egy hete tombol tűzvész Namíbia legismertebb nemzeti parkjában, ahol már számos vadállat elpusztult a lángok miatt, és több tízezer állat élőhelye van veszélyben. Az oltás segítésére több mint ötszáz katonát vezényeltek a térségbe – közölte a namíbiai elnöki hivatal, írja az MTI.

A tájékoztatás szerint az Etosha Nemzeti Park területének mintegy 30 százalékát perzselte fel eddig a múlt hétfőn keletkezett tűz. Pontos számokat nem tudnak, de bizonyos, hogy több vadállat is elpusztult. A lángok településekre is átterjedtek a park közelében, de emberi sérülésekről nem érkeztek jelentések.

Lucia Witbooi namíbiai alelnök elmondta, a lángok gyors terjedését a kiszáradt növényzet és az erős szél is elősegíti, az országban most van az év legszárazabb időszaka. A tűz óriási veszélyt jelent az állatvilágra – tette hozzá.