Kihallgatta a rendőrség a férfit, aki lelőtt egy terhes nőt

Eljárást indított a szlovák rendőrség az ellen a húszéves férfi ellen, aki szombaton megölt egy húszéves terhes nőt, emellett megsebesítette 38 éves élettársát is Simonyban – értesült a Paraméter. Az esetről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt.

A lap úgy tudja, hogy a nőt négy lövés érte, közben a férfi az ablakon keresztül próbált elmenekülni, de a lövöldöző őt is eltalálta. A férfit még aznap megtalálták a rendőrök és őrizetbe vették.

A férfit védett személy ellen elkövetett gyilkossággal és gyilkossági kísérlettel gyanúsították meg. Az ügyiratot átadják az ügyésznek, és indítványozni fogják a tettes vizsgálati fogságba helyezését.