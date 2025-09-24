Halálos áradás Tajvanon, több mint száz ember eltűnt (videó)

A gát, amelyet a sziget ritkán lakott keleti részén a korábbi heves esőzések által kiváltott földcsuszamlások hoztak létre, kedd délután átszakadt, és hatalmas víztömeg öntötte el Kuangfu települést.

A Tajvant hétfő óta sújtja a Ragasa szupertajfun külső pereme, amely most Kína déli partja és Ázsia pénzügyi központja, Hongkong felé tart.

A Központi Vészhelyzeti Műveleti Központ (CEOC) szerint a tó, amely júliusban egy tájfun után alakult ki Hualien megye hegyvidékén, kedden túlcsordult, elárasztva a környező területeket. A hatóságok szerint az érintett területeken 124 lakost továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A hét elején, hétfőn, amikor a tájfun közeledett, már több mint 8 ezer falubelit evakuáltak.

A televíziós felvételek azt mutatták, hogy az árhullám legalább egy hidat elpusztított, a lakosok pedig járművekre és épületekre másztak fel, hogy megvárják a mentőket, miközben a sáros víz elárasztotta Kuangfu települést. Az utak megsemmisültek, a vasútvonalakat víz borította el.

Tajvan különböző régiói mentőcsapatokat küldtek Hualienbe, a hadsereg pedig 340 katonát küldött segítségül. A források nem elegendőek a fogyatékossággal élők áthelyezéséhez – mondta Lamen Panaj, Hualien tartomány tanácsosa, aki hozzátette, hogy a kormány árvíz előtti evakuálási kérését nem tették kötelezővé.