szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

21°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Krimi

3 órája

Több mint 600 ember vesztette életét a hajnali földrengésben

Címkék#Bakhtar#földrengés#Afganisztán#áldozat

Sok százan meghaltak és megsebesültek a kelet-afganisztáni Kunar tartományban, ahol 6-os erősségű földrengést mértek hétfő hajnalban.

MW
Több mint 600 ember vesztette életét a hajnali földrengésben

Sérült embereket kezelnek kórházban a 2025. szeptember 1-jei földrengés után, amely az afganisztáni Dzsalálábádban történt

Forrás: AFP

Fotó: Aimal ZAHIR

Nőtt a halottak és a sérültek száma a kora reggeli adatokhoz képest Afganisztánban, ahol az ország keleti, Kunar tartományát 6-os erősségű földrengés rázta meg hétfő hajnalban – írja az MTI.

A híradások szerint a földrengésben több mint 1500-an sérültek meg 
Fotó: Aimal Zahir / Forrás: AFP

A legfrissebb belügyminisztériumi adatok szerint

622-en vesztették életüket és több mint 1500-an megsérültek.

Az egészségügyi minisztérium közlése szerint Kunar tartományban három falut lerombolt a földmozgás és sok másikban komoly károk keletkeztek.

A rengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Nangarhár tartomány fővárosától, Dzsalálábádtól 27 kilométerre északkeletre, 8 kilométeres mélységben volt.

 

A földrengést érezni lehetett a fővárosban, Kabulban is, és Afganisztán egyes részein internetkimaradások voltak.

Afganisztánban rendkívül gyakoriak a halálos földrengések, különösen a Hindukus-hegységben, ahol az indiai és az eurázsiai tektonikus lemezek találkoznak.

 

Krimi

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu