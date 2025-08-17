Többen meghaltak egy brooklyni lövöldözésben (videó)

Jessica Tisch, New York-i rendőrfőkapitány sajtótájékoztatón elmondta, hogy a tragédia a Crown Heights negyedben található klubban történt. A lövöldözés során az NBC beszámolója szerint hárman meghaltak.

A halálos áldozatok között volt egy 27 és egy 35 éves férfi is. A nyolc sérültet nem életveszélyes sérülésekkel szállították a helyi kórházakba.

Az X közösségi oldalon terjedő információk szerint, a lövöldözés a Franklin sugárúton, a brooklyni Crown Heights zsidónegyedében történt. A nyolc túlélő, 20 és 60 év közötti áldozatot mellkasi, feji és végtagjaikat ért lövési sérülésekkel szállították a környékbeli kórházakba. Többen kritikus állapotban voltak.