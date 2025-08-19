1 órája
Kigyulladt egy Boeing, az utasok búcsúüzeneteket írtak (videó)
Lángba borult egy Boeing utasszállító, miután a hajtóműve kigyulladt. A repülőgép kényszerleszállást hajtott végre Olaszországban.
A repülőgép kényszerleszállást hajtott végre Olaszországban (a kép illusztráció)
Forrás: AFP
A Düsseldorfba tartó Condor Airlines járata szombaton, helyi idő szerint este 8:29-kor indult Korfuról, azonban a DE 3665-ös járat 273 utasa közül néhányan észrevették, hogy lángol a hajtómű, és a jobb szárnyból lángcsóvák csaptak fel – adta hírül a Magyar Nemzet a Metróra hivatkozva.
Hirtelen néhány másodpercre áramszünet volt, és éreztük, hogy már nem emelkedünk
– fogalmazott az egyik utas.
Terepjáró törte át az étterem falát, két gasztroinfluenszer asztalának csapódott (videó)A páros épp vacsorázott.
Valaki más arról számolt be, hogy azt hitte, vége van, már írta a búcsúüzeneteket a szeretteinek. A repülőgép a dél-olaszországi Brindisiben hajtott végre kényszerleszállást. Bár senki sem sérült meg, és a légitársaság szerint az utasok egy pillanatig sem voltak veszélyben, utóbb kiderült, a gondot a hajtómű levegőellátásának zavara okozta.
Végül az utasokat másnap délelőtt fél 11-kor szállították Németországba.
Krimi
- Terepjáró törte át az étterem falát, két gasztroinfluenszer asztalának csapódott (videó)
- Elfogták a taxist, aki drogot adott el a Sziget külföldi látogatóinak (videó)
- Elhunyt a Superman-filmek főgonosza
- Többen meghaltak egy brooklyni lövöldözésben (videó)
- Fiatal lány zuhant a budapesti rakpartra (fotók)