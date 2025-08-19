Kigyulladt egy Boeing, az utasok búcsúüzeneteket írtak (videó)

Valaki más arról számolt be, hogy azt hitte, vége van, már írta a búcsúüzeneteket a szeretteinek. A repülőgép a dél-olaszországi Brindisiben hajtott végre kényszerleszállást. Bár senki sem sérült meg, és a légitársaság szerint az utasok egy pillanatig sem voltak veszélyben, utóbb kiderült, a gondot a hajtómű levegőellátásának zavara okozta.

Végül az utasokat másnap délelőtt fél 11-kor szállították Németországba.