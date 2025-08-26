Lecsapott a Kajiki tájfun: többen életüket vesztették Vietnámban

A trópusi vihar csaknem hétezer házat rongált meg, mintegy 28 800 hektárnyi rizsföldet tarolt le és 18 ezer fát döntött ki a kormány közleménye szerint.

Munkások takarítják el egy összeomlott hullámlemez tető törmelékét a Cua Lo strand közelében, miután a Kajiki tájfun 2025. augusztus 26-án átvonult Nghe An tartományon

Fotó: Nhac Nguyen / Forrás: AFP

Az erős szél miatt 331 villanyoszlop is kidőlt, ami komoly áramkimaradásokat okozott

Thanh Hoa,

Nghe An,

Ha Tinh,

Thai Nguyen

és Phu Tho

tartományban.

Hanoi utcáit a közlekedést megbénító árvíz öntötte el a kedd reggel érkezett felhőszakadás miatt. Az autók néhol teljesen elmerültek az áradó vízben, amely a lakóházakat is körbevette.

A főváros legnagyobb tava, a Ho Tay az esőzés miatt kiáradt.

Az árvíz Bac Ninh tartományban szintén számos falut elvágott a külvilágtól az állami média közlése szerint.