Kajiki tájfun: több mint félmillió embert evakuálnak Vietnámban
A vietnámi kormány a Kajikit az egy évvel ezelőtt lecsapó Jagi tájfunhoz hasonlította, amely mintegy háromszáz ember életét követelte.
2025.08.05. 13:16
Fekete riasztást adtak ki a sosem látott heves esőzések miatt Hongkongban
A vihart a meteorológiai szolgálat „rendkívül veszélyes, gyorsan mozgó tájfunnak” nevezte, amely
- heves esőzéseket,
- áradásokat
- és földcsuszamlásokat
okozhat.
Több mint félmillió ember kitelepítését rendelték el vasárnap a vietnámi hatóságok az ország középső tartományaiból a tájfun miatt, amely hétfő hajnalban érheti el a délkelet-ázsiai ország partjait.
