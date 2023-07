Rejtélyes robbanás rázta meg 2018 májusában a Kaliforniai Aliso Vijeót. A 48 éves magyar üzletasszony, K. Ildikó szépségszalonját döntötte romba egy óriási detonáció. Az asszony szinte azonnal meghalt a robbanásban, két alkalmazottja pedig súlyosan megsérült.

A helyi rendőrökön túl az FBI is gőzerővel dolgozott az eset megoldásán. Viszonylag hamar kiderült, hogy az éppen magyarországi rokonlátogatásról hazatérő Ildikó postai úton kapta élete utolsó levelét. Egy korábban elrejtett bombát hozott működésbe egy csomagban kiküldött mobiltelefon.

Az asszony volt élettársa, Stephen Beal házában az ilyenkor szokványos módon házkutatást végeztek, ahogyan a nő volt férjénél is. Utóbbinál semmit nem találtak, azonban Stephen Bealnél több kilónyi robbanóanyagra és bombák előállításához használt eszközöket és több fegyvert is találtak. A férfiről időközben az is kiderült, hogy amellett, hogy rakétamérnökként dolgozott, bombák építésével is foglalkozott.

Forrás: Facebook

A férfit először elengedték a rendőrök, arra hivatkozva, hogy nincs elég bizonyítékuk ellene. Sőt, úgy vélték, nem volt indítéka sem. Miután az FBI is bekapcsolódott a nyomozásba, aggasztó információk bukkantak fel az ártatlanságát hangoztató Stephen Bealről. A házi bombái éppen olyanok voltak, mint amilyenekkel Ildikót felrobbantották. Ezen kívül első felesége is meglehetősen vitatható, furcsa körülmények között vesztette életét. Az asszony ugyanis bútorcipelés közben esett le a lépcsőn, de ezután a gyászoló Stephen Beal szinte azonnal be is jelentkezett a nő nagy értékű életbiztosítására.

30 évet kapott

A férfi ezután újra börtönbe került, és amellett, hogy családja, barátai és szomszédjai végig kampányoltak az ártatlansága mellett, a napokban végül több vádpontban is bűnösnek találták. Összesen 30 évnyi, szövetségi börtönben letöltendő büntetést róttak ki rá.

A férfit nem csupán Ildikó meggyilkolásában taláták vétkesnek, hanem tömegpusztító fegyver halált okozó használatában, halált okozó épületrongálásban, erőszakos bűncselekmény során való tömegpusztító eszköz használatában, valamint be nem jegyzett pusztító eszköz birtoklásában is.

Forrás: Youtube

A tárgyalásokon kiderült, hogy Ildikó 18 hónapnyi kapcsolat után szakított Stephennel, mivel a férfi túlzottan irányító és birtokló természete megijesztette a magyar üzletasszonyt.A férfi nem törődött bele a szakításba, és valóságos megszállottja lett Ildikónak.

Az FBI a robbanás helyszínén megtalálta azt a 9 voltos akkumulátort és vezetékeit, amelyeket valaki titokban az asszony irodájának mennyezetébe épített. Ez a szerkezet hozta működésbe a postán küldött mobiltelefont.

Kiderült, hogy ezek a vezetékek hajszál pontosan ugyanolyan, egyedi típusúak voltak, mint amilyeneket aztán Stephen otthonában is találtak.

Forrás: Youtube



A furcsa alkatrészeket egy kamerafelvétel szerint éppen a robbantás előtt kilenc nappal vásárolta meg, három nappal korábban pedig olyan kartondobozokat is vett, amelyek egyikében Ildikó a halálos bombát kapta a tragédia napján.

Brutális felvételek láttak napvilágot

A leghátborzongatóbb kamerafelvétel kétséget kizáróan az volt, melyen látszott, hogy a robbantás előtti napokban, míg Ildikó Magyarországon járt, a férfi többször is bement az asszony irodájába a saját kulcsával. Amikor a nő visszatért, Stephen minden lépését online követte - írja a Ripost cikkében.

Örülünk, hogy az esküdtszék ítélete igazságot szolgáltatott Ildikónak és Stephen két másik, az esetet túlélő, de maradandó károsodásokat szerző áldozata számára. Nekik életük végéig viselniük kell annak a szörnyű napnak borzalmát és fájdalmát. Ez a nap nekik, családjuknak és Aliso Viejo közösségének szól

– mondta a bíróságnak a tárgyalás végén Martin Estrada ügyész.