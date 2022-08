Az 51 éves Sean Pippst június 1-én akarták átszállítani egy south gloucestershire-i börtönbe, amikor hirtelen nyoma veszett - írja az Origo a Dailystar nyomán.

Néhány szemtanú elmondta, hogy utoljára Bristolban, North-Somersetben és South-Gloucestershire-ben látták, azóta viszont semmit sem tudnak róla.

A rendőrök figyelmeztették a lakosságot, hogy a férfi közveszélyes, ezért ha valaki felismeri, ne közelítse meg, ehelyett tárcsázza a 999-et. Noha valószínűnek tartják, hogy a környéken bujkál, a rendőrök szerint az sem kizárható, hogy bárhol lehet az Egyesült Királyság területén belül.

A jelenlegi büntetése előtt még két másik alkalommal volt börtönben. 1993-ban egy húszéves leicesteri egyetemista lányt támadott meg, néhány évvel korábban pedig egy leedsi kamaszlány megerőszakolásáért, illetve egy másik fiatal ellen elkövetett nemi erőszak kísérlete miatt ítélték el.

2002-ben leedsben egy buszmegállóból elrabolt egy diáklányt, és egy sikátoron keresztül, a hajánál fogva vonszolta egy patakhoz, a száját pedig szorosan befogta, hogy ne tudjon kiabálni. Egy közelben tartózkodó bátor fiú azonban felfigyelt az esetre, és szólt a nagyapjának, így a fiatal lány megmenekült támadójától.

"Hosszú távokat képes megtenni gyalog, stoppolással, vagy akár lopott biciklikkel is. Akár vidéken is letelepedhetett. Előfordulhat, hogy emberekhez csönget be, és vizet vagy alkalmi munkalehetőséget kér. De az sem kizárt, hogy Bristolban, elhagyott épületekben él hajléktalanként, és a szemetesekben keres magának ételt"- közölték a rendőrök.

