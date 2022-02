A magyarok által is lakott ukrajnai településen történt balesetről videó is készült, amit a népszerű közösségi oldalon tettek közzé vasárnap - számolt be róla a KárpátHír.

A felvételen az látható, hogy három fiatal a híd közepére érve hintáztatja a drótköteleken függő szerkezetet. A híd azonban nem bírta ki az extrémnek nem nevezhető terhelést és leszakadt.

A gyerekek ezt követően a jeges vízbe zuhantak, egyikük súlyos sérüléseket szenvedett - szemlézte a hírt a Tények.