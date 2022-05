Oroszország az európai uniós szankciók­ra válaszul adott azon döntése, amellyel a külföldi vevőknek rubelszámla nyitását írja elő, és csak azon keresztül enged fizetni az orosz gázért, komoly aggodalmat váltott ki az európai kormányok között – írja a Magyar Nemzet.

Elsőként Magyarország talált rá módot, hogyan tudják a szankciók megsértése nélkül teljesíteni az orosz fél követelését, ez azonban Brüsszel nemtetszését váltotta ki.

Míg Lengyelország, Bulgária és Finnország megtagadta a rubelszámla nyitását, addig más tagállamok nem voltak hajlandók kockáztatni az orosz gázkészletek elvesztését, amellyel az otthonok fűtése és a gyárak energiaellátása is veszélybe kerülne. Ezért a magyar kormány után most Berlin és Róma is úgy döntött, hogy az eurószámlájuk mellé egy rubelszámlát is nyitnak Moszkvánál, és a szerződés szerinti fizetés után a Gazprombank az orosz pénznemre váltja át az orosz földgázért utalt valutát.

A Reuters forrásai szerint a német gázimportőrök Berlinből azt a tájékoztatást kapták, hogy a szankciók megsértése nélkül nyithatnak rubelszámlát mindaddig, amíg a Gazprombanknak nem az orosz pénznemben teljesítik a fizetéseket.

Egy olasz magas rangú forrás pedig úgy nyilatkozott, hogy az olasz kormány az Európai Bizottsággal egyeztetett a kérdésben, és világossá vált számára, hogyan vásárolhat legálisan orosz gázt.

Azóta az ENI olasz olaj- és gázvállalat két számlát – egy euró- és egy rubelalapút – nyitott a Gazprombanknál. Mario Draghi olasz kormányfő múlt héten még szürke zónának nevezte a rubelszámla nyitásának az opcióját, és hangsúlyozta, hogy még nincs döntés az ügyben, az azóta történt fejleményekre azonban nem kívánt reagálni.

Brüsszel továbbra sem ad egyértelmű választ arra, miként lehet a szankciók megsértése nélkül orosz földgázt importálni. Az EU írásos útmutatása szerint ugyanis a vállalatok a ­szankciók megszegése nélkül vásárolhatnak orosz gázt, ha a meglévő szerződéseik devizanemében fizetnek, és kijelentik, hogy ezzel teljesítik szerződéses kötelezettségeiket. Az iránymutatás azonban arról nem mond semmit, hogy a rubelszámlák megnyitása az orosz valutára történő átváltáshoz az uniós szankciók megsértését jelentené-e.

A Reutersnek nyilatkozó uniós diplomaták szerint az uniós állásfoglalás szándékosan fogalmaz kétértelműen, hogy lehetővé tegye a tagállamoknak rubelszámlák nyitását és így az orosz gáz vásárlását.

– Az embernek az a benyomása, hogy a bizottság hagyott egy kiskaput a gázimportőröknek, a szabályozás egyértelműségének a hiánya azonban az EU Oroszországgal szembeni egységes fellépésének az aláásása

– mondta egy uniós diplomata.

Egy másik forrás pedig úgy látja, hogy ezzel a bizottság megteremtette a kreatív kétértelműséget, melynek az a célja, hogy éppen elegendő teret biztosítson a különböző jogértelmezéseknek. Az értesüléseket Brüsszelben nem kívánták kommentálni.

Katja Yafimava, a világ vezető független energiakutató intézetének, az Oxford Institute for Energy Studiesnak a tudományos főmunkatársa szerint a bizottság írásos útmutatójában foglaltak alapján semmi sem akadályozza meg a vásárlókat abban, hogy rubelszámlákat nyissanak.

Hozzátette, hogy Brüsszel szóbeli nyilatkozatai ugyan kétértelműek voltak, azonban az írásbeli állásfoglalás a lényeg. Lengyelország továbbra is egyértelmű tanácsot vár Brüsszeltől, Hollandia pedig világossá tenné azt a direktívát, melyet aztán minden tagállamnak be kell majd tartania.

Borítókép: Gazprombank / AFP / Natalia Kolesnikova