Rajongók, figyelem! Quentin Tarantino visszatér a filmvászonra

Tarantino a Robert Rodríguez rendezésében készült Alkonyattól pirkadatig című, 1996-ban bemutatott produkció óta nem játszott ilyen fontos filmszerepet.

A szerelemről, veszteségről és „a továbblépéshez szükséges csöndes bátorságról” szóló Only What We Carry (Csak amit magunkkal viszünk) Normandia partvidékén játszódik.

A walesi rendező-forgatókönyvíró – aki a Variety.com értesülése szerint franciaországi Deauville-ben forgatta le a produkciót szeptember végén mindössze hat nap alatt – elmondta, hogy mindig is szeretett volna egy Eric Rohmer-stílusú alkotást készíteni Normandiában.

A Mission: Impossible- és a Start Trek-filmekből ismert Pegg, valamint Gainsbourg mellett a francia színész Liam Hellmann, Lizzy McAlpine amerikai énekesnő és Sofia Boutella is szerepet kapott a produkcióban.