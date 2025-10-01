1 órája
Poros kincs: klasszikus csodaautó a sültkrumplis büfé alatt
Egy egykori apró falatozó bontásakor döbbenetes felfedezést tettek: a falak mögött, évtizedek óta elfeledve egy Jaguar S-Type rejtőzött. Senki sem sejtette, hogy a sültkrumpli illata alatt egy klasszikus autó porosodik.
Illusztráció
Forrás: AFP
Egy belga régiségkereskedő, Jens Rentmeesters megbízást kapott, hogy ürítse ki a Kessel-Lo faluban található egykori Frituur Oomske falatozó duplagarázs-üzlethelyiségét. A sültkrumpliról híres büfé 1979-től 2020-ig működött, és a lomok között a kereskedő váratlan kincsekre bukkant – írja a Magyar Nemzet.
Már a kacatok, köztük különféle olajos fritőzök és serpenyők szanálása között is talált érdekes tárgyakat, köztük hajóalkatrészeket és egy míves régi postaládát, majd a padló felszedése után deszkákat pillantottak meg, ezek fedték az egykori dupla garázs szerelőaknáját. Amint elkezdték felszedni a masszív léceket, egy régi autó körvonalait pillantották meg az alagsorban, masszív por- és zsírréteg alatt, de látszólag ép állapotban. Egy régi Jaguar limuzint találtak, hiányzó gépháztetővel! 3,8 literes, hathengeres motorját valaha kiszerelték belőle, amúgy komplett volt.
A történet folytatásáért, illetve az elfeledett csodaautóról készült fotókért, videókért kattintson IDE!
Két SUV-val és nagy kedvezménnyel lépett piacra a Chery Magyarországon
Bulvár-celeb
- Újra rák támadta meg a híres metálénekest, ijesztően lefogyott (videó)
- Csak ezt az egy trükköt kell betartani a tökéletes tükörtojáshoz
- Rajongói szinte rá sem ismertek Russell Crowe-ra
- Snoop Dogg visszatér az olimpiára – ezúttal a havas pályákra
- Egyszerű praktikákkal elkerülhetjük az élelmiszer-pazarlást