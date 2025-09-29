1 órája
Snoop Dogg visszatér az olimpiára – ezúttal a havas pályákra
Tavalyi, párizsi debütálása után a jövő évi, milánói-cortinai téli olimpiáról is tudósít majd az amerikai rapper, Snoop Dogg.
Snoop Dogg a téli olimpiáról is tudósít
Forrás: AFP
Az 53 éves sztár az NBC csatorna különleges tudósítójaként járt a francia fővárosban, ahol a hírek szerint napi félmillió dollárt keresett bejelentkezéseivel – mivel rengeteg helyen feltűnt, sokan úgy vélték, ő volt az olimpia nem hivatalos kabalafigurája. Emlékezetes megmozdulásai közé tartozott többek között az, hogy a Szajnán vitte az olimpiai lángot, táncolt az amerikaiak klasszis tornászával, Simone Biles-szal, lovas öltözékben tűnt fel a díjlovagláson, és vívó-, valamint úszóleckéket is vett, utóbbiakat nem mástól, mint Michael Phelpstől. Szereplésének köszönhetően – a tokióihoz képest – nyolcvan százalékkal nőtt a játékok nézettsége az NBC-n.
Párizsi jelenléte akkora sikert aratott, hogy az amerikai csatorna úgy döntött, a februári téli játékokon is felkéri hasonló munkára. A feladata Olaszországban is az lesz, hogy egyedülálló, humoros személyiségével színt vigyen a versenyek kommentálásába.
Az olimpiai játékok a világ legnagyobb színpada. És ahogy mindenki tudja, nálam minden a sportról szól és arról, hogy összehozzam az embereket, együtt legyünk és közben érezzük jól magunkat
– mondta újabb szerepvállalásáról Snoop Dogg, aki hozzátette:
Milánóba viszi magával a pufidzsekijét, a sínadrágját, a síszemüvegét és a korcsolyáját is. A jövő évi ötkarikás játékok február 6-án kezdődik és 22-ig tart.
