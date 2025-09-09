1 órája
Saját liftje ejtett napokra fogságba egy férfit
Az idős ember négy napot volt kénytelen a felvonóban kibírni étlen-szomjan, mivel mobiltelefon sem volt nála. Végül fia talált rá, aki segítséget kért a mentőktől, rendőröktől.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: Andrey_Popov
Egy 70-es évei közepén járó férfi étlen-szomjan volt kénytelen négy napot eltölteni beszorulva saját házának meghibásodott felvonójában Németországban.
Az idős férfit, akinél mobiltelefon sem volt, hogy segítséget tudjon hívni, végül a fia szabadította ki mentősökkel és rendőrökkel közösen a liftből, amelyet fel kellett törni. „Időközben a férfi már jól van” – közölte a helyi rendőrség.
A június végén történtekről előzőleg több német lap is beszámolt. A rendőrség szerint a meghibásodás oka egy kiégett biztosíték lehetett, ami miatt a vészhívó sem működött.
