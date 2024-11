Bulvár-celeb 53 perce

Káprázatos és kifinomult: ezt üzeni Melania Trump a ruháival

Az USA leendő first ladyje, Melania Trump mindig is nagyon csinos és elegáns volt, de most még jobban odafigyel arra, mit visel.

Stílusos, csinos és elegáns az egykori és következő first lady Fotó: AFP

Egy szakértő kielemezte Donald Trump feleségének öltözködését, ami az elkövetkező négy évben még hangsúlyosabb szerepet kaphat. Az egykori modell magas és karcsú, így minden jól áll rajta Kanizsa-Silka Ágnes szerint. A divatszakértő szerda reggel a TV2 választási műsorában a visszatérő amerikai elnök feleségének öltözködésével kapcsolatban elmondta, hogy Melania Trump pontosan tudja, mit vehet fel és mit nem. Az egykori modell pontosan tudja, mit vehet fel és mit nem

Fotó: AFP Az Egyesült Államok korábbi és egyben következő first ladyje saját ízlése szerint választja ki a ruháit, de természetesen igyekszik igazodni a hagyományokhoz. A szakértő szerint Donald Trump feleségének öltözködése mindig is káprázatos volt, de az elmúlt másfél-két évben még kifinomultabbá vált. Az ékszereket tekintve például igen visszafogott, ugyanakkor mindig belecsempész olyan elemeket a megjelenésébe, amelyeknek komoly jelentése van. Kanizsa-Silka Ágnes szerint Melania Trump férje első elnöki ciklusa alatt is egy gyönyörű nőként vonult be a köztudatba, de a következő négy évben már elkezdhet olyan képet kialakítani magáról, amire mindig emlékezni fognak az emberek – írja cikkében a Tények.hu.