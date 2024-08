A számtalan mobilalkalmazás között vannak olyanok, amelyek megkönnyítik, élvezetesebbé vagy produktívabbá tehetik életünket, de sok olyan is van, ami teljesen felesleges. A Life.hu megmutatott tíz értelmetlen alkalmazást, amelynek nem sok létjogosultsága van, mégis létezik.

1. Műpuki

Az iFart pontosan azt csinálja, amit a neve is sugall – különböző stílusú fingó hangokat ad ki. Kiváló példája az inkább buta, mint hasznos alkalmazásnak. A gyerekek és a tizenévesek azonban meg vannak őrülve érte, valószínűleg a fejlesztők is erre a korosztályra gondoltak, amikor szabadjára engedték a virtuális térben.

Sok applikációnak célközönsége a fiatal korosztály

Forrás: Getty Images

2. Tarts ki

Az alkalmazás lényege, hogy minél hosszabb ideig tartsd az ujjad a képernyőn. Nincs célja, nincs benne semmi kihívás, csak az, hogy tartsd az ujjadat egy helyben, amíg meg nem unod, és el nem kezdesz azon gondolkodni, vajon miért töltötted le egyáltalán? Van ugyan egy ranglistája az appnak, amely megmutatja, ki meddig bírta a többi felhasználóhoz képest, de ez csak kismértékben növeli a játék élvezetét. Valljuk be: vannak azért ennél érdekesebb és hasznosabb alkalmazások is.

3. Sötét van-e kint?

Ez a mobilalkalmazás csupán annyit csinál, hogy az időzóna alapján megmondja, sötét van-e odakint. Márpedig ezt az ablakon kinézve is könnyen meg lehet állapítani... Az app emellett napkelte és napnyugta időpontokat is mutat. Ez a akár még hasznos is lehet, ha szabadtéri programot tervezünk, és nem szeretnénk, hogy ránk esteledjen. De ezt az információt a telefonunk alapszolgáltatásai segítségével is megtalálhatjuk, tehát ez az applikáció is haszontalan.

Pénz helyett legfeljebb tapasztalatot szerezhetünk a bugyuta appal

Forrás: Shutterstock

4. Gazdag vagyok

A 2008-ban megjelent "I am rich" ára annak idején potom 999 dollár volt. Semmi mást nem produkált, mint hogy egy rubin képét jelenítette meg a képernyőn, majd egy négysoros verset a gazdagságról. Annyira értelmetlen volt, hogy szerencsére már eltávolították az alkalmazásboltból. Az alkalmazás fejlesztője azonban nem adta fel, készített egy folytatást, ami már csak 8 dollárba került. Érthető, hogy az már igen keveseket érdekelt.