Palvin Barbinak – világszinten is elképesztő nagyságú – több mint húszmilliós rajongótábora van az Instagramon, amely a szupermodell hivatalos közösségi felülete. Barbi sokszor sztoriban tesz közzé tartalmakat, így azok csak korlátozott ideig elérhetőek.

A legutóbbi sztori fotóin egy gyönyörű hölggyel volt látható, aki nem más, mint Stella Maxwell. Ő szintén a Victoria’s Secret angyala volt korábban, és Barbara egyik legjobb barátnője. Még a magyarországi esküvőjén is jelen volt, így bizonyára nagyon szoros a kapcsolatuk.

A két szupermodellről a dögös kép csak egy fotózás kedvéért készült, bár az nem derült ki, pontosan milyen projekthez – írja a Ripost.

Forrás: Palvin Barbara / Instagram

Szó sincs válságról

A Barbiról szóló hírek között mostanában az a fő téma, hogy mi lehet a házasságával. A pletykák szerint ugyanis a férje, Dylan Sprouse megcsalta őt. Barbara vélhetően nem foglalkozik az alaptalan vádakkal, sem az irigyeivel, és igyekszik megmutatni a világnak, hogy minden rendben van vele.

A házassági évfordulójáról például örömmel emlékezett meg, illetve néhány héttel ezelőtti bejegyzése is azt sugallja, hogy szó sincs kapcsolati válságról, csodás hétvégét töltött Dylannel.

Arról nem is beszélve, hogy együtt érkeztek Dylan legújabb filmjének bemutatójára is, amelyen Barbi nővére, Anita és Stella Maxwell is részt vett.