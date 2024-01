A színész vagyonát 300 millió euróra becsülik, értékes ingatlanok, műalkotások, ritkaságszámba menő borgyűjtemény is szerepelnek közte, mint például 1935 és 2006 közötti Château Latour-ok, az 1928-2007 közötti évjáratokból származó Château Lafite-tek.

Alain Delon családja széthullott: házvezető-élettársa és gyerekei tavaly óta pereskednek, sőt, Delon a saját gyerekeit is beperelte már, igaz, akkor még elvileg cselekvőképes állapotban volt. Mára úgy tűnik, hogy a helyzete drámai módon romlott. Erről tanúskodik a csak most napvilágra kerülő, október 13-i orvosi jelentése is. Eszerint a színész "súlyos, halálos kimenetelű társbetegségekben" valamint "akut zavarokban" szenved.