Ivana Knöll, a dögös modell piros-fehér kockás ruhában szurkolt a horvátoknak, formás idomaival pedig időről időre felhívta magára a figyelmet. A torna legtöbbet fotózott szurkolója volt és kiérdemelte a „legszexibb szurkoló” címet is.

Ivana egyébként többszörös szépségkirálynő, volt Miss Croatia is, mostanában pedig modellként dolgozik és német-horvát felmenőkkel rendelkezik. Miamiban él és rendszeresen szurkol a horvát csapatnak. Ennek megfelelően megszámlálhatatlan, izgalmas horvátmintás ruhája van. Komolyan veszi szerepkörét, még a strandon is ilyen fürdőruhában pózol. Piros -fehér kockás melltartója és miniszoknyája is van. A böröndbe könnyen elfértek, egyikben sincs túl sok anyag...

Az, hogy a szigorú öltözködési szabályok ellenére hogyan jutott be ilyen "szerelésekben" a lelátóra, rejtély, de a fotósok és a helyi szurkolók, jól láthatóan örültek neki...