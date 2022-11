A videókat felesége beleegyezése nélkül mutatta meg, és az Adidas és a West másik cégének munkatársai is látták ezeket - írja a Rolling Stone. Kanye West magáról is mutatott felvételeket, melyeken idegen nőkkel szexel, illetve pornóval is "szórakoztatta" akkori kollégáit. Az esetről Kim Kardashian és West ügyvédjét is kérdezték, de senki nem hajlandó a botrányos ügyben nyilatkozni - írja az Origo.

Kanye West és Kim Kardashian 2020-ban

Fotós: Full Picture Agency via AFP