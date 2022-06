Hihetetlenül szomorú, de az, hogy a friss antarktiszi hóban is mikroműanyagot találunk, jelzi, hogy milyen méreteket ölt a műanyagszennyezettség már a Föld legtávolabbi térségeiben is - hangoztatta Alex Aves, az új-zélandi Canterbury Egyetem diákja, aki tudósokkal együttműködve végezte a The Cryosphere című tudományos folyóiratban szerdán publikált kutatást.

Ross és kollégái 2019-ben az antarktiszi Ross-tenger déli felét borító a Ross-selfjég 19 pontján vett mintát, és nagy megdöbbenésükre ezel mindegyikében találtak nem lebomló, szintetikus polimereket - írja a kutatás alapján az Origo.

A kutatók átlagosan 29 mikroműanyag-részecskét számoltak össze egy liter megolvasztott hóban, 13 különböző műanyagot, de főleg polietilén-tereftalátot (PET), amelyet üdítőitalos palackok és textíliák előállítására használnak.

A Ross-szigeten működő kutatóállomások közelében vett mintákban háromszor nagyobb volt a plasztikrészecskék sűrűsége, mint a távolabbi helyekről származó mintákban.

A műanyagrészecskék a levegőben utazva is megtehetnek több ezer kilométert, de ugyanilyen nagy a valószínűsége annak is, hogy az emberi jelenlét az Antarktiszon "mikroműanyag-lábnyomot" hagy maga után

- írták a kutatók, akik óriásinak tartják a jelenség kihatásait.

Az antarktiszi organizmusok sokmillió év alatt alkalmazkodtak az extrém környezeti feltételekhez, márpedig - vélik a tudósok - az emberi befolyás okozta gyors környezeti változások fenyegetik a sarkvidékek egyedülálló ökológiai rendszereit.

Borítókép: illusztráció