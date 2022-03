Lochlan fekete hajjal született, de pár hónapos korában kihullott. Édesanyja, Katelyn Samples nem aggódott emiatt, mert idősebb fia is elvesztette sötét babahaját, ami helyett aztán tejölszőke nőtt – írta az Insider. Lochlan új tincsei is szőkék lettek, azonban frizurája teljesen kezelhetetlennek, torzonborznak bizonyult, bármit is próbáltak vele csinálni. Mondanunk sem kell, a család sok szúrós tekintetet és megjegyzést kapott, mondván: biztos elhanyagolják a gyerkőcöt.

Az Egyesült Államokban élő asszony később megtudta, hogy a kócos fürtök egy ritka betegség jelei. Az egyik Lochlanről kiposztolt kép alá írta egy kommentelő az Instagramon, hogy diagnosztizálták-e a gyereknél a fésületlen haj szindrómát. Az anyuka persze rögtön megijedt, de a kutatása után kiderült, hogy nincs nagy baj. A bőrgyógyász is megerősítette, hogy az 1973-tól jegyzett betegség ugyan igen ritka, összesen azóta 100 ilyet eset volt, de a kifésülhetetlen frizurán kívül más egészségügyi problémával nem jár. A haj azért tűnik rendezetlennek, mert a hajszálak keresztmetszete háromszög alakú és száraz, ezért kócos és töredezik. Csak szőke hajúaknál és fehér bőrűeknél fordul elő. Serdülőkorban pedig megváltozhat a haj szerkezete – írja a cikk alapján a Bors.