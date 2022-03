A Kongói Köztársaságban élő 32 esztendős férfi, aki Luwizóként mutatkozott be a sajtónak, az első randi előtt még nem is sejtette, hogy szíve választottjából rögtön két másikat is kap majd – írja a Daily Star.

„Natalie-t egy közösségi oldalon ismertem meg és azonnal beleszerettem. Nem bírtam betelni a szépségével. Találkozgatni kezdtünk, nagyon jól kijöttünk egymással, és eldöntöttük, hogy összeházasodunk” – mesélte Luwizo.

Ezután jött azonban csak a feketeleves: Natalie összehozott egy négyes randevút szerelmével és ikertestvéreivel, Natashával és Nadege-zsel. A két hölgy és Luwizo között is fellángolt a szerelem, így a nővérek egy nap ultimátumot adtak neki.

„Először zavarba jött, amikor megkértük, hogy vegyen el mindannyiunkat, de aztán boldogan igent mondott. Sokak szerint lehetetlen három nőnek osztozni egyetlen férfin, de mi már gyerekkorunkban hozzászoktunk az osztozkodáshoz” – mondta az egyik nővér.

A lagzit február végén tartották Kalehében, a vőlegény szülei azonban nem voltak jelen a ceremónián.

„Gyalázatosnak tartották a döntésemet, ezért elpártoltak tőlem, de néha az embernek el kell veszítenie valamit ahhoz, hogy jó dolgokat kapjon az élettől. A szerelemben nincsenek határok” – nyilatkozta már boldog férjként Luwizo.

