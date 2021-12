A koronavírus legújabb, omikron nevű variánsát még csak most kezdi megismerni a tudomány, noha a mutáció lassan dominánssá válik a világ minden táján. Korábban a brit egészségügyi szakemberek az úgynevezett alvásparalízist kötötték az omikronhoz, mint lehetséges tünet, most azonban egy sokkal általánosabb, és ezért jóval nagyobb zavart okozó tünetről számoltak be a szakértők.

Mint mondják, a rekedtes, érdes hang és a kaparós torok elsőként jelezheti az új koronavírus-mutáció jelenlétét a szervezetünkben. Időnként az is előfordul, hogy valakinek rövidebb-hosszabb időre elmegy a hangja. A gond csak az: ugyanezen tünetek jelentkeznek egy teljesen átlagos megfázás esetén is, így elég nagy kavarodást okozhat, hiszen egyik oldalról rengetegen tesztelhetik magukat, akik csupán megfáztak, másik oldalról sok omikronos lehet enyhe tünetekkel, aki pont ezért nem is tudja, hogy koronás – számolt be az új tünetről a Daily Star nyomán a Bors.