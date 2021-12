Szinte elképzelhetetlen, milyen kínokat kellett kiállnia a 7 éves Tony Hudgellnek.

A kisfiú mindössze 41 napos volt, amikor kórházba került és maradandó sérülései lettek azok után, hogy a szülei megkínozták. A kisfiúnak 3 évvel később a kínzás miatt amputálni kellett mind a két lábát.

Tony élni akarása és küzdése példaértékű, a kisfiú sorsa pedig a tragikus kezdetek után jóra fordult. Paula és Mark Hudgell a kenti West Mallingból örökbe fogadták és addig küzdöttek, míg Tony biológiai szüleit hosszú időre rács mögé juttatták.

A kisfiú most találkozott Katalin hercegnével és Vilmos herceggel is, a szülők és a hercegi pár pedig hosszasan elbeszélgettek. Katalin még meg is könnyezte Tony történetét, akit nem törtek meg a múlt sebei, most már mankó nélkül tanul járni műlábain, sőt, jótékonysági munkát is végez: tavaly egy gyermekkórháznak gyűjtött pénzt azzal, hogy kilométereket sétált. Több mint egymillió fontot tudott így annak a kórháznak adományozni, amelyben csecsemőként kezelték - írja a Bors.