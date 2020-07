Zichy Jenő elkötelezettsége és két év szervezőmunkája hozta létre az Országos Kiállítást Fehérváron

A város gazdag és izgalmas történelme a témák zavaró bőségével árasztja el a kutakodót, de ha olvasóink ajánlanak figyelmünkbe a sok ezerből egyet, máris könnyebb a helyzetünk.

Ez történt most is. Tubel Zoltán azzal keresett meg minket, hogy egy, a Zsolnay család életéről szóló dokumentumregényt forgatva rábukkant egy olyan mondatra, amely – fehérváriként – fölkeltette az érdeklődését. E mondat Zsolnay Vilmos állítólagos levelét idézi fiához, a párizsi világkiállításon tartózkodó Miklóshoz. Az apa ebben azt kéri fiától, hogy a kiállítás polcait kellő gondossággal pakoltassa el, mivel azokra szükség lehet a jövő évi „székesfehérvári világkiállításon”. A kérdéses dokumentumregény nem tekinthető forrásértékűnek. A Zsolnay család vonatkozó levelezéséhez pedig – egyelőre – nem jutottunk hozzá, hogy ellenőrizzük: a gyáros Zsolnay 1878-ban valóban világkiállításként hivatkozott-e a majdani fehérvárira.

Vasárnapi Újság

Az eseménynek szentelte címlapját, vezércikkét és több belső oldalát a Budapesten megjelenő, korabeli Vasárnapi Újság is, amely az 1879. május 25-én adott tudósítást az iparkiállítás egyes mozzanatai­ról. „A demokrácia szelleme mégis csak hatalmasan terjed a világon. Székes-Fehérvár, mely hatodfél századon keresztül királyt koronázott, most munkát koronáz, azt a munkát, melynek az emberiség jóllétét, előhaladását, minden kényelmét köszönheti s melynek jóakarattal, egy kis ügyességgel és szorgalommal nincs olyan kis ember, aki ne lehetne részese. Az a korona, amelyet a munkának nyújtanak, milliókra és milliókra veti fénykörét s nem áll útjában sem vallás-, sem nemzetiségi, sem osztálykülönbség, sem a térképeken kékkel, vörössel kifestett határ.” E mondatokkal indul a korabeli vezércikk, egyben részletes tudósítás, amelynek szerzője vonattal érkezett Budapestről.

Mint írja, már „messziről integettek felénk a nemzetiszín lobogók, amint a vonat közeledett. S kiszállva a főkapunál, előnkbe tárult a nyüzsgő tábor tarka képe a főbejárat diadalíves kapuja környékén, mely előtt kétfelől lépcsőzetes emelvények voltak fölállítva, mint valami lovagkori torna tribünjei, tele mosolygó női fejekkel.” Eztán a szerző hosszú-hosszú sorokon át futó egyetlen körmondatban ad leírást az elébe táruló látványról. E mondatot olvasva biccentve vehetjük tudomásul: a mai közönség – általánosságban – nem csupán a hasonló méretű összefogást igénylő rendezvények szervezésében jut nehezen eredményre, de a hasonlóan terjedelmes mondatok értelmének kibontásában is. Meglehet, a kettő összefügg. A tudósítás egy későbbi mondata – a „vasipar készülékei” fölsorolásakor – a statisztika nyelvén is támpontot ad a kiállítás méretéről. „A […] bemutatott gazdasági gépipar jellemzésére elegendő a ­Southleworth által konstatált amaz adat is, hogy Székes-Fehérváron 26 darabbal több van kiállítva, mint volt az 1873-i bécsi kiállításon”. Amely pedig valóban világkiállítás volt.

A Székes-Fehérvári Országos Kiállítás

A megyeszékhely iparkiállításairól Váczi Márk városkutató történész ez év elején tartott előadást. Ebben – három későbbi társaságában – az ­1879-es rendezvény körülményeit is részletesen bemutatta. Az általa feldolgozott korabeli dokumentumok alapján elmondható, az országos kiállítás gondolata 1877. június 9-én öltött alakot, amikor gróf ­Zichy Jenő, a megyei gazdasági egyesület közgyűlésén lelkesítő hangú beszéddel ért el támogató döntést. Az egyesület ráadásul 800 forintot is megszavazott a kiállítás céljaira. Szintén a gróf korábbi kezdeményezése nyomán, 1877. június 15-én gyűltek össze értekezni az ország törvényhatóságai, ipar- és gazdasági egyletei is, a leendő fehérvári kiállítás részleteiről.

A Havranek József polgármester vezette város az 1877. július 2-i közgyűlésen döntött a kiállítás támogatásáról. 1878 elején megalakult a 70 tagú rendezőbizottság, egy hónapra rá pedig a 36 tagú szervezőbizottság. Utóbbi József királyi főherceg védnöksége alatt kezdte meg működését. Zichy Jenő, a ­leendő kiállítást népszerűsítő, egyben forrásteremtő országos körútra indult – és az az ország még nem ez az ország volt. Mint Váczi Márk összegez, Zichynek sokfelé sikerült híveket, támogatókat megnyernie az ügynek. Székesfehérvár 3000 forintot, a kormány pedig 2000 forintot ajánlott fel a költségek fedezésére. A püspökök és főpapok többsége átlagosan 200-200 forintot adományozott.

Négy és fél hektáron

A korabeli helyrajz és az illusztrációk alapján úgy kell elképzelnünk, hogy az ­egykori kiállítás mintegy 4,5 hektáros területe a vasútállomással szemben helyezkedett el, magában foglalva a mai Béke tér, Lövölde utca és út, a Horvát István út, valamint az Erkel Ferenc utca által határolt térséget.

Ez hat és félszerese volt a város akkori lélekszámának. A kiállítás tiszta jövedelméből 22 ezer forintot juttattak a színházi részvénytársulatnak, míg a városi árvaházi alap ötezer forint adományt kapott. Az 1879. július 7-i közgyűlés díszpolgárrá választotta gróf Zichy Jenőt, tiszteletére pedig a korábban Felsősétatér néven ismert ligetet Zichy Jenő ligetté nevezték át. A mai napig itt áll az egykori kiállításra készült, Oetl Antal-féle vaspavilon, amelyet a város 3500 forintért vásárolt meg és ajándékozott nekünk, késői utódoknak.