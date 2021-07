Fejér évfordulós emlékei július 14-én

Sorozatunk, a Fejér évfordulós emlékei, a sok-sok évvel ezelőtt történt eseményeket gyűjti egy csokorba, amelyek anno megjelentek a Fejér Megyei Hírlap hasábjain.

A sárbogárdi járásból…

Innen tudósítottak 1961. július 14-én a hírlapírók. Lejegyezték, mi a helyzet a mezőszilasi határban, beszélgettek egy mezőkomáromi és egy igari agronómussal, valamint arról tanakodtak, mit szólnak a búza- és géphelyzethez a dégi gépállomáson. „– Győzik? – Hogyne! Két műszakban dolgozunk.”

Építkezés ötven éve is

Az ötvenegy évvel ezelőtti Fejér Megyei Hírlapban nagy építkezésekről számolt be egy tudósítás: „Bár az ország számtalan helyén munkálkodnak a dunaú jvárosi 26-os építők, nem »hanyagolják el« saját városuk at sem. A Ságvári városrészben a napokban adják át az ötödik toronyházat, a Castrumban megkezdték az alapoz ási munkákat, s dolgoznak az új tanácsház harmadik ütem ének építésén. Ezenkívül a Dózsa György úton épülő műszaki áruház, a MÁV szociális épület és a mozdonyjavító csarnok is az ő kezük munkája nyomán emelkedik. Persze ezek csak a jelentősebbek, hiszen még számtalan kisebb-nagyobb feladat vár rájuk az idei esztendőben” – írja címlapon a Hírlap a július 14-i lapszámában. Ebben arról is szó esik, hogy a munkások „az árvíz sújtotta területen dolgozó társaik helyett is dolgoznak, mégpedig úgy, hogy szabad szombatjaikat áldozzák fel a megnövekedett feladatok el végzésére. Így járulnak hozzá, hogy a vállalat is eleget tudjon tenni – a rendkívüli események dacára – vállalt feladatainak.”

Helikopter a pálya felett

A 20 évvel ezelőtti Hírlapban az M7-autópálya-felújítás kapcsán került címlapra, hogy „Megerősített szolgálatot tart a rendőrség a felújítás alatt lévő M7-es autópályán. A turistaszezon idejére a Készenléti Rendőrségtől és a Rendőrtiszti Főiskolától is kap segítséget a gárdonyi és fehérvári rendőrkapitányság. A hétvégeken az autópálya forgalmát helikopterekről is ellenőrz ik.” A képen a Készenléti Rendőrség helikopterei voltak láthatók az M7-es felett.