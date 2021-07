Magyar filmek új megvilágításban

Szélesvásznú történelem címmel egyedülálló sorozatot indít útjára a HírTV, amelyben a rendszerváltás előtti évtizedek meghatározó, tévében mégis ritkán látható filmjei kerülnek hétről hétre a képernyőre.

A filmek levetítése előtt egy különleges magazinműsorban dolgozzák fel a szerkesztők az egyes alkotások hátterét, kulisszatitkait és eddig sosem látott-hallott részletek is kiderülnek. A sorozat műsorvezetője Bayer Zsolt lesz.

„A magyar filmművészet népszerű és emblematikus alkotásaiból szerettünk volna egy sorozatot elindítani. Egyedülálló vállalkozásként nemcsak a filmeket szándékoztuk újra bemutatni, hanem azt a történelmi kort is, amiben készültek és játszódnak. Ha úgy tetszik, egy görbe tükröt tartani a múlt rendszer elé. A műsorban beszélünk majd a filmek alkotóiról, a színészekről, a rendezőkről, illetve a küzdelmeikről, amiket meg kellett vívniuk, hogy ezek a mai napig kedvelt filmek megvalósulhassanak. Azt is megmutatjuk, hogy az akkori politika hogyan befolyásolta a művészek pályáját, hogyan hallgattattak el alkotókat, vagy éppen tiltottak be filmeket. Nagyon sok, eddig nem ismert részlet derül ki ezekről az alkotásokról, amelyek teljesen új megvilágításba helyezik majd őket” – mondta el Gajdics Ottó, a HírTV tartalmi igazgatója.

Mindezek szemléltetéséhez az akkori magyar filmhíradók izgalmas, televíziókban korábban soha nem látott részleteit is láthatják a nézők. A velünk élő történelem legfontosabb politikai személyiségeit, kedvelt művészeit, a sorsfordító politikai eseményeket vagy éppen az emberek hétköznapjait is bemutatják. A műsor vendégei lesznek történészek, szakértők, színészek, rendezők, kritikusok, az alkotók családtagjai és a magyar művészeti élet kiemelkedő személyiségei.

A bemutatandó filmek listája (nem sugárzási sorrendben): 80 huszár, A gyilkos a házban van, A kenguru, A nagyrozsdási eset, Állami áruház, Az élet muzsikája, Butaságom története, Csárdáskirálynő, Csodacsatár, Egy szoknya, egy nadrág, Ezek a fiatalok, Fuss, hogy utolérjenek!, Gyula vitéz télen-nyáron, Hattyúdal, Isten hozta, őrnagy úr!, Kár a benzinért, Két emelet boldogság, Liliomfi, Mágnás Miska, Megáll az idő, Mici néni két élete, Mit csinált felséged 3–5-ig?, Te rongyos élet, Tegnapelőtt, Történelmi magánügyek és Tüske a köröm alatt.

„Egy jó film önmagában is helytálló, érvényes egész. Egy remekmű mindezt örök érvényűen teszi. Ám a jó film is és a remekmű is mesél a korról, amelyben született. A HírTV most induló sorozatában arra teszünk kísérletet, hogy jó magyar filmek és magyar remekművek segítségével meséljünk a korról, amelyben ezek az alkotások megszülettek, meséljünk a saját múltunkról, életünkről, históriánkról. Tesszük ezt az alkotókkal, történészekkel, szakértőkkel, akiket meghívunk, s persze mesélnek maguk a filmek. Hiszen ezért jók, illetve ezért remekművek” – nyilatkozta Bayer Zsolt, a műsor vezetője.

Az első adásra július 10-én, szombaton este 8-kor kerül sor és az Egy szoknya, egy nadrág alkotást dolgozza fel. A Szélesvásznú történelem utána hetente szombaton jelentkezik majd a magazinműsorral és az azt követő filmmel.