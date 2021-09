Fejér évfordulós emlékei szeptember 29-én

Ezt ne hagyja ki! Orbán kormányoz, Gyurcsány show-t rendez és a választói adatbázis elkészült

Érdekes leletekre bukkantak Igaron

„Római-kori cölöpös lakóházat tártak fel Igar községben” – olvashatták a vastagon szedett címet 1961-ben ezen a napin a megyei napilapban. A beszámoló szerint még tavasszal találtak egy nagy bronzedényben kisebb szobrokat, amikről az István Király Múzeum kutatói megállapították, római eredetűek. „A kutatók most hitelesítő ásatást végeztek azon a területen, ahol az edényeket találták és ennek során újabb érdekes lelet került elő. Feltártak egy első századvégi cölöpsoros római lakóépületet” – írták 60 évvel ezelőtt a Fejér Megyei Hírlapban. A korábban talált tálról és szobrokról a kutatók azt feltételezték, rejtegetni akarták őket, azért voltak elásva.

Kocsmák helyett bisztrók, eszpresszók

50 évvel ezelőtt ezen a napon a megszokott italmérők, kocsmák eltűnésével is foglalkoztak megyénk lapjában. „Egyre kevesebb a megye falvaiban a még árusító italbolt. Az úgynevezett kocsmákat felváltják a kultúrált, ízlésesen berendezett bisztrók és eszpresszók, amelyek egyben a falusi fiatalság szórakozóhelyéül is szolgálnak” – írták 1971-ben. Rövid időn belül több településen is bisztrót vagy eszpresszót hoztak létre, hiszen a felsorolásban szerepelt Bicske, Előszállás, Pusztaszabolcs, Csákberény, Dég, Sárszentmiklós és Csősz is. Mint írták, a jó hangulatért nemcsak a vendégek voltak felelősek: „Ezekben a létesítményekben zenekar vagy zenegép is van.”