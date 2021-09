Fejér évfordulós emlékei szeptember 16-án

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: a Gyurcsány-korszak akar visszatérni

Mária-napi búcsú Bodajkon

Sokan keresték föl az elmúlt hét végén az országos hírű búcsújáró helyet Bodajkon, ekkor rendezték ugyanis a több száz éves hagyományra visszatekintő Mária-napi búcsút, amelyet idén kulturális rendezvényekkel is összekapcsoltak az egyházi megemlékezés mellett” – számolt be lapunk az eseményr ől 1991. szeptember 16-án. A többnapos eseménysorozat ré szeként a Térszínház előadásában bemutatták a Holdbéli csónakos című költői játékot, valamint a helyi amatőr alkotók is bemutatkozási lehetőséghez juthattak. Az egyházi megemlékezés résztvevői végigjárták a Kálvária stációt, gyertyát gyújtottak a Mária-szobornál, majd püspöki szentmisén emlékeztek a templom felszentelésének évfordulóján.

Négy helyett öt számjegy

Székesfehérvár telefonközpontja elavult, a bővítés régóta késlekedik, megyénkben igencsak nehezen lehet vonalat kapni. 1971-ben ezen a napon hozta lapunk a hírt: szeptember 26-tól a telefonközpont a korábbi négy helyett öt számjegyre áll át, így régi telefonszámok elé egy 1-est is tárcsázni kellett az új rendszerben. Akkor 1972-re ígérték az új kétezres telefonközpont kialakítását, ami azt is magával hozta, hogy közvetlenül – a központ közreműködése nélkül – lehetett hívni többek között a budapesti, győri, veszprémi, az érdi, a kaposvári, a miskolci és a váci előfizetőket is.