A skót és angol királyi családok ősanyja Szent István véréből

Miközben Európa szívében Szent István királyunk egy erős állam létrehozásán fáradozott sikerrel, a távoli angol földön dán uralkodó vetette meg a lábát. Trónja megerősítése érdekében nőül vette a legyőzött angol király feleségét, Emmát. Mint az oroszlán, ki az előző hím helyét átvéve, annak kölykeit elűzi a nőstény mellől, Emma kicsiny fiainak is menekülniük kellett. 1022-ben Szent István fogadta be a két ifjú angol királyi herceget kíséretükkel. Edward és Edmund a magyar király oltalmát élvezve vészelte át az időt, míg legalább egyikőjük visszatérhetett hazájába.

Tekintélyes, biztonságos, vadban gazdag helynek számított a Mecsek sűrű erdeje. A korai Árpád-korban, amikor az uralkodó még nem rendelkezett székhellyel és egy helyben lévő udvartartással, állandó mozgásban volt. Kíséretével végigjárta az ország különböző pontjain lévő udvarházait, addig maradt egy-egy helyen, míg elintézte a helyi ügyeket, felélte az ott felhalmozott élelmet, majd továbbállt a következő udvarházába. Pécsvárad egyike volt ezeknek az uralkodói szálláshelyeknek. Géza fejedelem is itt pihent meg jártában-keltében.

Ma is állnak a 10. század végi időkben épült templom falai, – mely így az ország legrégebbi kőemléke – állnak az udvarházat körbekerítő falak, a Szent István által alapított bencés kolostor, melynek apátja az az Asztrik volt, aki a koronát elhozta Istvánnak. A több mint ezeréves múltból, mely Géza fejedelmünk, majd Szent István király lábai nyomát őrzi, több maradt fenn, mint a fehérvári bazilikából. Az elmúlt években pedig gyönyörűen felújították.

Miért álltam meg egy percre Pécsváradnál? Mert nem messze tőle jelölte ki István királyunk a helyet Emma királynő elmenekített fiai és kísérete számára. Réka várát, a mai Óbánya magaslatán. J. Abbot angol történész leírásából tudjuk, hogy István a vár lakóinak eltartására a mai Mecseknádasd települést adta birtokul. Ez volt a „nádasdi britek földje”.

Az ifjú Edward herceg feleségül vette, és Réka várába vitte Szent István Ágota nevű leánykáját. Frigyüket bő gyermekáldás kísérte, Margit, Edgar és Krisztina. Teltek az évek. Valószínűleg a száműzött angol királyi hercegek egyike, Edmund időközben elhunyt. Az angolok végre követséget küldtek Magyarországra azzal az üzenettel, hogy Edward királyi herceg, Szent István veje, térjen vissza családjával, mert várja a megüresedett angol trón. A királyi család, Szent István unokáival 1057-ben, I. András uralkodása alatt hazaindult. Margit ekkor 12 éves volt. Otthon azonban a trónviszályok nem csitultak. Edward hamarosan meghalt, Ágotának gyermekeivel együtt menekülnie kellett. Hajóra szálltak, hogy visszatérjenek hazájukba, de a viharban a hajó Skócia partjaihoz sodródott. Az özvegy III. Malcolm skót király udvarában talált otthonra. És mint a mesében. A királyt a gyönyörű ifjú nővé serdült Margit szépsége és okossága megragadta, többé el sem eresztette. Margit így lett Malcolm hitvese, Skócia királynéja. Esküvőjüket 1070. húsvét másnapján tartották Dunfermliben, mely ezután vált a skótok fővárosává. Malcolm híres vadász és harcos, családja már több száz éve uralkodott Skóciában. Az esküvő fordulópontot jelentett Skócia történetében, mert ez volt a kezdete – Margit hatására – „a barbarizmusból kivezető civilizációnak”.

Szent István hitvese nem állt reménytelenül egyedül férje halála után

1066-ban Ágotával és fiával, Edgarral – aki bátor, harcos férfi hírében állt, de Hódító Vilmossal szemben semmi esélye sem volt – aláíratták az angol trónról örökre lemondó nyilatkozatot. A kor elvárásainak megfelelően Ágota másik leánya, Krisztina a dél-angliai Hampshire-ben apácának állt és Romsey zárda főnöknője lett. Emlékeztetőül felidézném, hogy Szent István hitvese, Gizella 1045-ben hagyta el kényszerűen Magyarországot, egy évvel azelőtt, hogy leánya, Ágota szülni kezdett Réka várában. 1060-ban halt meg a passaui kolostorban. Fia, Imre herceg halálakor úgy tűnt az utókor számára, hogy Imrével minden gyermekét elvesztette. Pedig élt és gyermekeket szült Ágota leánya, akinek leszármazói nem is akármilyen szerepet töltöttek be a skót és angol trónon. Szent István hitvese mégsem állt reménytelenül egyedül férje halála után. Ágota fia, Edgar pedig a magyar trón esetlegesen szóba jöhető, Szent István véréből származó várományosa lehetett volna a trónviszályokkal terhes magyarországi időkben.

Az angliai belső bizonytalanságot kihasználva

Egy kis kitérő után térjünk vissza Skócia szelek által felkorbácsolt óceáni hullámoktól vert szikláihoz, juhokkal teli zöld füvéhez, rideg kőkastélyaihoz. A skót Malcolm király hitvese, Margit napjait nyolc gyermekének nevelésével, férje megszelídítésével, szent elmélkedéssel, és vallásos könyvek tanulmányozásával töltötte. Malcolm király ugyanis a „Véres” előnevet érdemelte ki félelmetes, bosszúálló, kegyetlen természetével. Az angliai belső bizonytalanságot kihasználva, mint rossz szomszéd, újra és újra fenyegette az angliai határokat. Theoderich történetíró szerzetes így jellemzi Margitot: „Malcolm a legnemesebb családból vett magának feleséget, aki még nemesebb volt bölcsességben és jámborságban… hatására a király elhagyta vad szokásait… Egész környezete megváltozott Margit körül… Előtte többé egy durva szót ki nem ejtettek…” Ágotán keresztül a magyar jellemvonások, szokások, erkölcsök, vallásos felfogás érvényesültek Margit egyéniségében. „Mindig az Istennek tetsző, tiszta életet kereste”. Kivételes odaadással szerette férjét. Palotájukhoz közel, egy barlangba járt imádkozni érte és országáért. A barlangot ma Margit barlangnak nevezik és szent helyként gondozzák. Margit kezdeményezte Skóciában az egyházi zsinatok tartását, ahol aktívan részt vett, maga is felszólalt, vallási vitákat folytatott az egyház vezetőivel. Bevezette a vasárnapok tiszteletét és a vasárnapi miséken való megjelenést. Az ország kormányzásában is részt vett, a főnemesek ülésein jelen volt. Egy Szent István királytól származó királynénak ezt is elnézték. Az angolszász nyelven kívül latinul is beszélt. Az Ágota kíséretével Skóciába érkező magyar urak magas pozíciókat töltöttek be a skót udvarban.

Leszármazóik még ma is büszkék magyar őseikre

Feljegyezték, hogy a volt kíséret tagjai a skót udvarban Ágotával és családjával továbbra is a közös anyanyelven, magyarul társalogtak. Skóciában azokra az időkre emlékezve ma is a „királyné serlegének” nevezik a lakoma utáni áldomást. „Szent Margit köve” pedig a palota előtti ülőalkalmatosság, amelyen Margit meghallgatta a nép panaszosait és igyekezett megtalálni bajukra a gyógyírt. A vasárnapi mise után adományokat osztott a szegények között. Városában apátsági templomot, Ilona szigetén dómot emelt. Tiszteletére építették az edinburghi Szent Margit kápolnát. Vallásos megnyilvánulásai mellett egy kedves világi kezdeményezés is fűződik nevéhez: minden rangú hajadonnak elismerte jogát ahhoz, hogy megkérje a szeretett férfi kezét. Ha pedig a megkért férfi visszautasította a házasságot, fizetnie kellett érte. Csak akkor mentesült a kárpótlás fizetése alól, ha bizonyította, hogy a megkérés időpontjában már volt jegyese. Margit az udvarában nevelt skót nemes leányokat hímzésre, szövésre és a vallásos erkölcsös élet alapjaira tanította. Ő maga is hímzett miseruhákat, melyeket templomoknak adományozott. A vászonszövés mesterségét ő vezette be Skóciába. Honnan merített ennyi energiát Ágota leánya? Szent István véréből.

Hat fiúgyermeke közül három lett skót király, Edgar, Dávid és Alexander, majd Dávid két unokája is, IV. Malcolm és Vilmos, aztán Vilmos fia, II. Alexander, majd az ő fia, III. Alexander. A hat fiúgyermek közül kettőt ma is szentként tisztel a katolikus egyház. Az egyikük Szent Dávid, másikuk Szent Ethelred – magyar nevén Kálmán –, aki a Szent Földről visszatérőn Felső Pannóniában lett mártírrá. A melki bencés kolostorban őrzik hamvait.

Margit két leánya, Mathild és Mária nagynénjüktől, Krisztinától kaptak vallásos neveltetést a Romsey zárdában

Mathild angol királyné lett, I. Henrik felesége. A Plantagenet-ház 300 évig uralkodott, ereikben Szent István vére csörgedezett.

Szent Margit 48 éves korában abban a pillanatban halt meg, amikor csatában elhunyt férjének és egyik fiának halálhírét meghallotta. Stuart Mária kérésére ereklyéit Edinburghbe vitték. Az ereklyetartó Malcolm király sírboltja előtt a földhöz ragadt, nem tudták tovább szállítani. Akkor Malcolm királyt is kiemelték a sírboltjából és Margit ereklyéivel közös sírba tették. A régi skót nyelv megőrizte a Margit nevet ebben a magyar formában. A skót szülők ma is előszeretettel adják a Margit nevet leányaiknak az iránta érzett tiszteletből. Ágota, Skóciai Szent Margit édesanyja még Székesfehérvár utcáit taposta gyermeki lábaival, Szent István és Gizella mellett. Az a hely, mely történetünk kezdetén az angol királyi ifjakat befogadta, ma is bejárható. Az 1960-as években feltárt Réka vára létezett már a honfoglalás idején, talán illír, kelta eredetű, vagy egy későbbi frank építkezés emléke. Csak nem a hatalmas Attila hun király feleségének, Réka királynőnek szállása volt valaha a vár, ahol a későbbi Skóciai Szent Margit, az angol királyok ősanyja született? Minden megeshet ebben a gyönyörű kis országban. Réka vára. Alatta a Pécs felé vezető úton magasodik fölénk a „nádasdi britek földjén” Szent István kápolnája, mely a száműzött angol hercegek imáját őrzi.