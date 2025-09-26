Amiről a nagyszülők sem beszéltek – a szüretek titkos történetei (+fotók)

A bicskei szüret a 20. század elején egyszerre volt kemény munka és életre szóló mulatság. A szőlőhegyeken egyszerre hallatszott a kacagás, a dal, de gyakran a veszekedés is. A hagyomány szerint az egész falu kivonult a tőkék közé, ahol a must illata és a bor ígérete könnyen elszabadította az indulatokat. Ma a szüreti fesztiválok inkább vidám felvonulásokról, táncos forgatagról és családi programokról szólnak, de a régi idők szenvedélyét és feszültségét már aligha lehet tetten érni.

1903 - Bicskei szürete, ahogy még sosem láttad

Bicskei szüret és a titkos botrányok

A Fortepan archívumában számos felvétel maradt fenn, amelyek pontosan megmutatják, hogyan zajlott a bicskei szüret a múlt század elején. A képeken férfiak görnyednek a tőkék felett, asszonyok fonott kosarakkal állnak sorban, a háttérben pedig hordók várják a leszüretelt szőlőt. A szüret ideje nem csak a termés begyűjtéséről szólt. A nap végén bálok és mulatságok következtek, ahol gyakran szerelmi féltékenység, vetélkedés vagy éppen botrány tört ki. Egyes visszaemlékezések szerint előfordult, hogy a szüret hevében férjek féltékenyen őrizték feleségeik tánclépéseit, máskor pedig a közbirtokosok és parasztok közötti viták fajultak el.

Mitől különleges a bicskei borvidék? Bicske és környéke az Etyek–Budai borvidékhez tartozik.

A térség löszös talaja és domborzata kedvez a szőlőművelésnek.

A környéken ma is találhatók helyi pincék és szőlősgazdák, akik a borászati hagyományokat ápolják.

A bicskei borászat része annak a kulturális örökségnek, amelyet a régió szüretei és borfesztiváljai képviselnek.

Így indult a szüret száz évvel ezelőtt

A szüreti időszak kezdete szigorú szabályokhoz kötődött: a helyi szőlőfajták éréséhez igazodtak, de figyelembe vették a gazdák és földbirtokosok közötti egyezségeket is. Októberben általában már minden család a domboldalon dolgozott. A szüret lezárása után pedig következett a szüreti felvonulás és a bál, ami a vidék egyik legnagyobb társadalmi eseményének számított. A mai szüretek már sokkal inkább közösségi fesztiválok: ahogy a zaol.hu is utal rá, ma már nem csak a szőlő kerül a középpontba, hanem a gasztronómia, a borkóstolók és a szórakoztató programok is.