A szomszéd szobában valaki (…)tüzes csárdást játszott a zongorán. Való igaz (...), hogy az akkor már nyolcvan éves grófnő a magyar nóta hallatára hirtelen megfiatalodott. Felugrott, táncra kérte a főherceget és vagy fél órán át úgy megforgatta, hogy fiatalember és kitartó táncos létére is – saját bevallása szerint – elállt a lélegzete és már a dereka is megfájdult. A nyolcvanéves grófnő frissen és jókedvvel addig táncolt, amíg el nem fáradt – a zongorajátékos is. Akkor aztán Batthyány Ilona nagyot ütött a főherceg vállára és így szólt hozzá: – Derék magyar ember! Kitűnően járja a csárdást. Kár, hogy maga habsburgi.