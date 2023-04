A veszprémi tűzről



Veszprém város szombaton du. 4 órakor rendkívüli közgyűlést tartott, mely hálás köszönetet szavazott Havranek József városunk polgármesterének, tűzoltóinknak és önfeláldozó katonáinknak. - írta a Székesfehérvár és Vidéke 1983. április 20-án. -A pusztulás nagy és a kár a másfél milliót is meghaladta. Az egész országban mozgalom indult meg a gyűjtés iránt. Említettük már, hogy városunk tanácsa 300 frtot adományozott, városunkból ezenkívül nagyobb összegeket adtak: a Fehérmegyei takarékpénztár 100 frt, Piilach József nagyprépost 150 frt, Kuti Márton kanonok 100 frt.

A pumpoló Thalia



Nincs hálátlanabb szerep, mint becsületes és békés emberek között hirlap tudósítónak lenni. Csak akkor kap az ember némi újdonságot, ha valami titokzatos tervvel felfegyverkezett idegen vezetődik a községbe. így a múlt napok egyikén három hosszú kabátos, borotvált arczú egyén költözött be és mint Thalia papjai jártak házról-házra fennen hirdetve, hogy egy I - tagból álló színtársulat előhírnökei, s mint milyeneknek ezérjek művészetükkel nekünk is élvezetet nyújtani. De hogy a pártolásról meggyőződjenek bérletet gyűjtöttek, természetesen a hol lehetett, nem feledkeztek meg a 2 frtot felvenni az aláírás mellett. Midőn megelégelték a bérletet, illetve megpumpolták, kit csak lehetett, elindultak, hogy meg hozzák a többi tagot. Mi pedig az előadást ígérő napig büszkén néztük le a nem bérlőket. De biz most látjuk csak, hogy egy darabka papírt vettünk , artért, mert Thalia papjai elfelejtettek visszajönni. Az illetők neve állítólag Horváth igazgató, Virányi művezető (illetve pénzvezető, ez vezette el a 2 frtot) és Kiss. A megye t. közönségének figyelmébe és jóakaró támogatásába ajánljuk ezen a pumpolásra kitűnően szervezett társulatot. - állt ugyanezen lapszám hasábjain.