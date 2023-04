Hírnevet hozott az eltűnt lány

A tiszaeszlári “nagy per” vagy más néven “vérvádper” hozta el számára nemcsak az országos, de az európai hírnevet is. A Mezőszentgyörgyön született Eötvös Károly 140 évvel ezelőtt, a per idején, 1883-ban ügyvédként tevékenykedett, miközben Veszprém vármegye országgyűlési képviselői tisztségét is betöltötte.

Hírnevét a tiszaeszlári vérvádper gyanusítottjainak védőjeként szerezte meg. Az Európa szerte is nagy figyelemmel kísért per előzménye az volt, hogy 1882. április 1-én – pészahot, a zsidó húsvétot megelőzően – eltűnt egy helybéli fiatal lány, Solymosi Eszter.

Eszternek nyoma veszett

Egyes feljegyzések szerint Eszter cselédként szolgált, de ezt saját édesanyja helyesbítette, amikor a Pesti Hírlap – melynek Eötvös is munkatársa volt rövid ideig – újságírója meglátogatta a gyászoló anyát. A májusi lapban az anya szavai arról szóltak, hogy lánya keresztanyjával élt, aki úgy bánt vele, mintha a fogadott gyereke lenne. Április elsején – eltűnésének napján – többen is találkoztak Eszterrel a malom előtt, a zsidó templom közelében. A lány éppen festékért ment, mivel keresztanyja húsvét előtt, még ki akarta meszelni a házat. Mivel sokáig nem ért haza, keresztanyja keresni kezdete és édesanyjához is elment, hátha ott találja az elkószált lányt, de szülője sem tudott hollétéről.

Három nappal később sem került elő a 15 éves gyerek, így jelentették eltűnését és anyja kérte, kutassák át a zsidók templomát, mert ott látták utoljára Esztert.

Megszületik a vérvád

A Tiszából került elő – több héttel később – egy holttest. Bár hitelt érdemlően nem tudták bizonyítani, hogy a keresett lány lenne, akit a vízből kihúztak, az akkor éppen alakulófélben lévő antiszemita mozgalom tökéletesen meg tudta lovagolni a szabolcsi lány körüli fennforgásokat. A középkori vérvád-elméletet

felelevenítve vádolták meg rituális gyilkossággal a helyi zsidókat. Erőszakkal kikényszerített vallomások alapján összesen 15 embert vádoltak meg a lány megölésével. A konkrét vád szerint, a pészah alkalmával a fiatal lányt három sakter elkapta, a zsinagógába vitték és ott elvágták a torkát, összegyűjtött vérét pedig a pászka tésztába keverték. Mindezt a templomszolga négy éves fiának a szavaira alapozták.

A nagy per

Ezeknek a – már abban a korban is épeszű ember számára – hihetetlen váddal sújtott embereknek a védelmére szegődött Eötvös Károly. Védőként és képviselőként azonnal zsidóellenes támadások érték, közvetlen környezete féltette, amikor szívére hallgatva elvállata az ügyet, de egyértelmű volt számára, hogy koholt vádakról van szó.

A per 1883. június 19-én kezdődött Nyíregyházán. Eötvös az egy hónapon keresztül tartó perben nagy ellenállással szemben védte a vádlottakat. Védőbeszéde 7 órán át tartott, kitartó munkája eredményre vezetett. A bíróság mind a 15 gyanusítottat felmentette a vádak alól, később másod, majd harmadfokon is.

A nagy per, amely ezer éve folyik s még sincs vége címmel, 1904-ben jelent meg Eötvös Károly visszaemlékezése, amiben nem csak az ügy részletes mozzanatait írja le, de azokat az emberi lélekről és az egyén tömegekre gyakorolt hatásáról szerzett tapasztalatait is, amit elmondása alapján, a “nagy per” nélkül, talán sosem látott volna meg.